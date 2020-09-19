AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لن تتوقع.. تناول هذه الأنواع من الأطعمة يسبب الشيخوخة المبكرة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:41 م
اسباب الشيخوخة
اسباب الشيخوخة
Advertisements
نهى هجرس
يفضل العديد من الأشخاص تناول الأطعمة الجاهزة غير الصحية، وطالما ارتبطت هذه الأطعمة المصنعة بالعديد من المشكلات المتعلقة بالصحة مثل السمنة وأمراض القلب والسكري وما إلى ذلك، لذلك ينصح الخبراء في جميع أنحاء العالم بتقليل هذه العناصر الدهنية لأسلوب حياة لائق.

كما وجدت دراسة جديدة نشرت وفقًا لموقع "food.ndtv" تؤكد على وجود صلة بين هذه الأطعمة السريعة والشيخوخة المبكرة لدى البشر، كما تم نشر النتائج في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.


وأفاد البحث، الذي أجراه فريق من الخبراء في جامعة نافارا بامبلونا بإسبانيا، أن الاستهلاك الزائد للسكر والأطعمة المليئة بالدهون فائقة المعالجة (أكثر من 2 إلى 3 حصص في اليوم) يضاعف فرصة تقصير التيلوميرات، وبالنسبة للأشخاص غير المختبرين فإن التيلوميرات هي جزء من الكروموسوم يستخدم كعلامة للكشف عن العمر البيولوجي للفرد.

كما أجريت الدراسة على 886 فردًا تتراوح أعمارهم بين 57 و 91 عامًا، ضمت مجموعة المشاركين 645 رجلًا و 241 امرأة تم فصلهم في أربع مجموعات متساوية وتم توفير أربع حصص مختلفة من الأطعمة فائقة المعالجة يوميًا: أقل من حصتين في اليوم ، و 2 إلى 2.5 حصص في اليوم ، وأكثر من 2.5 إلى 3 حصص في اليوم ، وأكثر من 3 حصص حصص / يوم.

ووجد أن زيادة استهلاك النفايات غير المرغوب فيها ارتبطت بزيادة مخاطر تقصير التيلوميرات، وأكدت الدراسة أن "المشاركين الذين لديهم أعلى استهلاك لـ UPF كان لديهم ضعف احتمالات وجود تيلوميرات قصيرة مقارنة بأولئك الذين لديهم أقل استهلاك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد غير متوقعة للجسم عند تناول نخاع العظام

دراسة: الأطفال الذين يتعرضون للإهمال أو التعنيف أكثر عرضة للشيخوخة المبكرة

دراسة تكشف علاقة الوجبات السريعة بإلاصابة بشيخوخة الخلايا المبكرة

نشرة المرأة والصحة: مرض فى الدم يؤخر البلوغ .. حيل للحفاظ على الخضار والفاكهة.. ودراسة تكشف نوع طعام يسبب الشيخوخة المبكرة

متاكلوش منها كتير.. دراسة: الأطعمة المصنعة تسبب تقدم العمر

لو مجربتوش.. فوائد مدهشة لـ زيت جوزة الطيب على الصحة

ترشيحاتنا

تصريحات أوغلو عن مصر سخيفة.. أحمد موسى: على تركيا الاعتراف بـ ثورة 30 يونيو

جيران الإرهابي هشام عبد الله: ماشي وراء مراته وخان الوطن من أجل المال

خاص| أول حوار مع البرازيلي صاحب جراحة الدجاجة: لا أعرف طبيب سفاجا وحزين لسرقة عملي.. صور

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها المتوفى

جامعة بريطانية تحذر من أزمة سياسية بسبب ملء خزان سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. تناول هذه الأنواع من الأطعمة يسبب الشيخوخة المبكرة

جميلة عوض بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

دراسة: علامة واحدة يعاني منها نصف مصابي كورونا