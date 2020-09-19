لن تتوقع.. تناول هذه الأنواع من الأطعمة يسبب الشيخوخة المبكرة

يفضل العديد من الأشخاص تناول الأطعمة الجاهزة غير الصحية، وطالما ارتبطت هذه الأطعمة المصنعة بالعديد من المشكلات المتعلقة بالصحة مثل السمنة وأمراض القلب والسكري وما إلى ذلك، لذلك ينصح الخبراء في جميع أنحاء العالم بتقليل هذه العناصر الدهنية لأسلوب حياة لائق.
كما وجدت دراسة جديدة نشرت وفقًا لموقع "food.ndtv" تؤكد على وجود صلة بين هذه الأطعمة السريعة والشيخوخة المبكرة لدى البشر، كما تم نشر النتائج في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.
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وأفاد البحث، الذي أجراه فريق من الخبراء في جامعة نافارا بامبلونا بإسبانيا، أن الاستهلاك الزائد للسكر والأطعمة المليئة بالدهون فائقة المعالجة (أكثر من 2 إلى 3 حصص في اليوم) يضاعف فرصة تقصير التيلوميرات، وبالنسبة للأشخاص غير المختبرين فإن التيلوميرات هي جزء من الكروموسوم يستخدم كعلامة للكشف عن العمر البيولوجي للفرد.
كما أجريت الدراسة على 886 فردًا تتراوح أعمارهم بين 57 و 91 عامًا، ضمت مجموعة المشاركين 645 رجلًا و 241 امرأة تم فصلهم في أربع مجموعات متساوية وتم توفير أربع حصص مختلفة من الأطعمة فائقة المعالجة يوميًا: أقل من حصتين في اليوم ، و 2 إلى 2.5 حصص في اليوم ، وأكثر من 2.5 إلى 3 حصص في اليوم ، وأكثر من 3 حصص حصص / يوم.
ووجد أن زيادة استهلاك النفايات غير المرغوب فيها ارتبطت بزيادة مخاطر تقصير التيلوميرات، وأكدت الدراسة أن "المشاركين الذين لديهم أعلى استهلاك لـ UPF كان لديهم ضعف احتمالات وجود تيلوميرات قصيرة مقارنة بأولئك الذين لديهم أقل استهلاك".