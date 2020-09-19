لن تتوقع.. تناول هذه الأنواع من الأطعمة يسبب الشيخوخة المبكرة

يفضل العديد من الأشخاص تناول الأطعمة الجاهزة غير الصحية، وطالما ارتبطت هذه الأطعمة المصنعة بالعديد من المشكلات المتعلقة بالصحة مثل السمنة وأمراض القلب والسكري وما إلى ذلك، لذلك ينصح الخبراء في جميع أنحاء العالم بتقليل هذه العناصر الدهنية لأسلوب حياة لائق.





كما وجدت دراسة جديدة نشرت وفقًا لموقع "food.ndtv" تؤكد على وجود صلة بين هذه الأطعمة السريعة و الشيخوخة المبكرة لدى البشر، كما تم نشر النتائج في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.









وأفاد البحث، الذي أجراه فريق من الخبراء في جامعة نافارا بامبلونا بإسبانيا، أن الاستهلاك الزائد للسكر والأطعمة المليئة بالدهون فائقة المعالجة (أكثر من 2 إلى 3 حصص في اليوم) يضاعف فرصة تقصير التيلوميرات، وبالنسبة للأشخاص غير المختبرين فإن التيلوميرات هي جزء من الكروموسوم يستخدم كعلامة للكشف عن العمر البيولوجي للفرد.



