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أحمد عكاشة: إدمان الإنترنت يؤدي لأمراض نفسية وفشل دراسي وعاطفي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:49 م
أحمد عكاشة
أحمد عكاشة
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أحمد عكاشة مستشار الرئيس للصحة النفسية، إن التنمر موجود فى كل دول العالم، وليس مصر فحسب، وهو ما يعيدنا إلى أزمة الأخلاق والضمير، لأنه أصبح هناك "هشاشة" فى الأخلاق، وهناك قسوة غير طبيعية، فالرحمة والمحبة والثقة بين الناس، هى أسهل طريقة للسعادة.


وأضاف عكاشة، خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، مع الإعلامى أحمد سالم، المتنمرون لديهم احساس بالضعف والخواء فى شخصيتهم، ويريدون أن يثبتوا أنهم أقوياء، لذا فالضعفاء والمعقدون فقط هم من يتنمرون.



وتابع عكاشة، إدمان الإنترنت يؤدى لأمراض نفسية، وفشل دراسى، وانتهاء العلاقات الاجتماعية، وتجمد عواطف، ويصبح الفرد متوحدا مع الانترنت، وإذا منعت عنه هذه الخدمة؛ يغضب، وتؤثر بالسلب، ومع ذلك هناك البعض من الباحثين قالوا إنه يكفي ساعتين فقط للأطفال.



ونوه إلى أن السعادة، عملية عقلية، وكل الفلاسفة والأديان، والدستور الوحيد الموجود فيه كلمة السعادة هو "الدستور الأمريكى"، لا يوجد تعريف للسعادة من كلمة واحدة، فالسعادة غير موجودة طوال الوقت، فالله خلقنا فى كبد ومشقة، والوقت الذى لا يوجد فيه مشقة، يصبح هو ذلك السعادة، بينما يقول أرسطو إن السعادة الإلتزام بالفضيلة والرحمة والعدل والوسطية والحب.
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