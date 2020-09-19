مسؤول أمريكى يكشف مصدر الطرد السام المرسل إلى ترامب

أكد مسؤول أمريكي مطلع أن الطرد المشبوه الذي يحتوي على مادة "الريسين" السامة لاستهداف الرئيس دونالد ترامب ، جاء من كندا.









وبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمات السرية التحقيق في العثور على طرد يضم عبوة تحتوي على مادة الريسين السامة تم إرسالها بالبريد إلى الرئيس ترامب الأسبوع الماضي.









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ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول قوله إن الطرد يبدو أنه أرسل من كندا.









من جهتها، أجرت السلطات اختبارين على الطرد المشبوه للتأكد من وجود مادة الريسين السامة.







