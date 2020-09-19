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أخبار العالم

مسؤول أمريكى يكشف مصدر الطرد السام المرسل إلى ترامب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:32 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
أكد مسؤول أمريكي مطلع أن الطرد المشبوه الذي يحتوي على مادة "الريسين" السامة لاستهداف الرئيس دونالد ترامب، جاء من كندا.


وبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمات السرية التحقيق في العثور على طرد يضم عبوة تحتوي على مادة الريسين السامة تم إرسالها بالبريد إلى الرئيس ترامب الأسبوع الماضي.


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ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول قوله إن الطرد يبدو أنه أرسل من كندا.


من جهتها، أجرت السلطات اختبارين على الطرد المشبوه للتأكد من وجود مادة الريسين السامة.


يذكر أن الريسين مادة شديدة السمية مصنعة من مخلفات حبوب الخروع، تظهر على الشخص أعراض التسمم بها حال استنشاق الريسين او ابتلاعه.
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