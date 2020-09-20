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حوادث

مقابل 30 ألف جنيه .. نصاب يستولى على أموال الشباب بزعم منحهم شهادات للجامعات الأجنبية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:20 ص
نصاب يستولى على اموال
نصاب يستولى على اموال الشباب بزعم ترويج شهادات للجامعات
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مركز تعليمى وهمى بالجيزة لترويج شهادات للجامعات الأجنبية على خلاف الحقيقة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم صنايع ، مقيم بالقاهرة) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بمحافظة الجيزة وإتخذ من مقرها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على الطلاب راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا، وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى عن مزايا الدراسة بالأكاديمية ، زاعمًا كونه وكيلًا لإحدى الجامعات الأجنبية وإن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية دولية تخصصية معتمدة من الجامعات المصريـة والأجنبية فى مجالات مختلفة وتمكنهم مـن الإلتحاق للعـمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج.

فضلًا عن إمكانية تغيير بيانات المؤهل الدراسى وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية فى المجالات والتخصصات المعلن عنها تراوحت مدتها من سنتين إلى أربع سنوات وفقًا للتخصص الدراسى وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين (5 : 12 ألف جنيه) عن العام الدراسى الواحد.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة وعثر بحوزته (3) كارنيهات تحمل صورته وبياناته بصفات مختلفة "مزورة بالكامل" و هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين أنه مُحمل بالعديد من صور الشهادات المزورة المنسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية ، والعديد من محادثات نصية على برنامج "الواتس آب" تفيد على نشاطه الإجرامى .

أمكن الاستدلال على (3) أشخاص من ضحاياه وبسؤالهم قرروا قيام المتهم بالإحتيال عليهم والإستيلاء من كل منهم على مبلغ (30) ألف جنيه بزعم منحهم شهادات دراسية فى تخصصات مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية - على خلاف الحقيقة - وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك استمرارًا للجهود التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمواجهة جرائم إنشاء كيانات تعليمية وهمية واستخدامها فى إصدار شهادات دراسية تخصصية بدرجات علمية وهمية .
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