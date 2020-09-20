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5 ملايين خازوق .. عبد الحليم قنديل: لن يتحرك حجر واحد لدعوات المقاول الهارب

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، تعليقا على دعوات المقاول الهارب محمد على للتظاهر يوم 20 سبتمبر، إن النصاب توقع نزول 5 ملايين، وأنا أقول له انتظر 5 مليون خازوق.

وتابع قنديل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" لن يتحرك حجر واحد ولن يطيع أحد مقاول نصاب هارب.. المصريين لديهم الوعي الكافي".

وأضاف أن مخطط الجماعة الإرهابية سيفشل ولن يخرج أحد للتظاهر، وسيحاول الإخوان الهروب من الفشل مثلما حدث قبل ذلك.

وتابع أن قطر ستخسر كل أموالها التي دفعتها من أجل تأجيج الشارع المصري وسيبوء مخططهم بالفشل والخزي.
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