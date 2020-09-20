جهاز الشروق: تلقينا 1800 طلب تصالح في مخالفات البناء











كما ناشد رئيس الجهاز أصحاب القطع المخالفة اغتنام الفرصة ، وسرعة التوجه للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لتقديم الطلب قبل انتهاء الموعد.



















فى السياق ذاته، شدد رئيس الجهاز على التصدى لأعمال البناء المخالف الجديدة بكل حسم وقوة، حيث تمكنت لجنة الإزالة الفورية بمشاركة شرطة التعمير من إزالة وإيقاف ثلاث حالات بنائية مخالفة فى مهدها، فى قطعتين بالمنطقة الثامنة عمارات وقطعة بالحى الثالث شرق.









وقال الغيطى إن المخالفة تمثلت فى الشروع لزيادة النسبة البنائية بغرف خدمات دور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، وبغرض تحويلها لدور سكنى.











وأوضح أن اللجنة تمكنت أيضًا من التحفظ على مواد وأدوات البناء علاوةً على تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال، وإيقاف التعامل على قطعة الأرض.







