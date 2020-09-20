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ديني

اعتبارا من الغد.. عودة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى في غير أوقات الصلوات الخمس والجمعة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:54 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
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عبد الرحمن محمد
قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، وبناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء، السماح ابتداء من غد الاثنين بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى التي بها ساحات مفتوحة أو صحن مفتوح والمساجد التي ستعلن عنها كل مديرية وفقا لخطة الوزارة، وفي غير أوقات الصلوات الخمس أو الجمعة، وبالتنسيق مع القائمين على المسجد.

وأكد وزير الأوقاف - في تصريحات عقب اجتماعه مع وكلاء الوزارة ومديري مديريات الأوقاف بالمحافظات اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس - أن الوزارة قامت بوضع عدة ضوابط لتنظيم صلاة الجنازة، وهي كالتالي: عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة، وأن تكون مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن 15 دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم الانصراف.

وقال "إنه لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه، كما لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد، مع الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، كما أنه لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به".

وأضاف أنه إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف، فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إذا كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد (خارج المسجد نهائيا) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين، وفي حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حده.

وشدد وزير الأوقاف على أن التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.

ونوه بأنه قام بتكليف جميع المديريات بموافاة رئيس القطاع الديني بالمساجد الكبرى التي بها ساحات أو صحن مكشوف في موعد أقصاه السبت المقبل الموافق 19 سبتمبر الجاري للإعلان عنها على موقع الوزارة ومواقع المديريات والتنبيه على القائمين عليها بالتزام التعليمات وأخذ علمهم توقيعا كتابيا على الالتزام بها.

وأكد أنه نبه على جميع المديريات التابعة للوزارة بعدم السماح بإقامة صلاة الجنازة قبل اعتماد المساجد المعدة لذلك من رئيس القطاع الديني، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف ستعلن الأسبوع المقبل الأماكن المحددة المسموح بصلاة الجنازة بها في كل مديرية فور إعداد كل مديرية لخططها في ذلك.
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