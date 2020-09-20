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فن

اخبار الفن.. القبض على مريم حسين.. وفاة والد مروة ناجى

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:21 م
مريم حسين
مريم حسين
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:

ألقت شرطة دبى القبض على الفنانة مريم حسين وذلك بعد أن خالفت الإجراءات والتعليمات التى وضعتها الحكومة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

رفضت الفنانة التركية مريم أوزرلي الكشف عن هوية والد طفلتها الثانية، والتى تعد حاملا فيها بدون زواج فى الشهر الخامس.

سلسلة جديدة فى أزمة الفنان بهاء سلطان مع المنتج نصر محروس، حيث كشف المحامى الخاص لبهاء سلطان عن بعض التفاصيل بعد حالة الجدل التى أثارها بهاء بتعليقه على فيسبوك.

نشرت الفنانة هايدى موسى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن رحيل عمها احمد موسى. 

نشرت الفنانة مروة ناجى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن رحيل والدها. 
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