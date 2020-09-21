دعاء مولود جديد.. ليبارك الله فيه ويحفظه من العين

دعاء مولود جديد ..لم يرد بصيغة بعينها عن الرسول - صلّى الله عليه وسلم- ؛ لذا يمكن الدعاء للمولود الجديد بالأدعية التالية كما يمكن التهنئة بها أيضًا، حيث إن قدوم مولود جديد يعد من المناسبات الهامة لدى الإنسان؛ فهناك روح جميلة ولدت لتضفي فرحة على حياته، ويستقبل بهذه المناسبة المميزة التهاني من الأهل والأصدقاء والتي تشعره بتقديرهم له، ومن هذه التهاني أيضًا دعاء مولود جديد ذكرًا كان أم أثني.
دعاء المولود الجديد
«بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره، وجعله الله مباركًا عليك وعلى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم-».
«اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى».
«بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك».
«أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق و برأ و ذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن».
«اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم، اللهم فرح به نبيك المختار، واهده لما تعبد يا غفار».
دعاء مولود جديد
«أعيذك بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم اجعله أوفر حظًا في الدنيا وفي الآخرة».
«اللهم اجعله من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون».
«اللهم اجعله من حراس الدنيا ومن الذاكرين والمذكورين، والطف به يا كريم، اللهم ارزقه جمال الخلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة».
«اللهم اجعله من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلّين، اللهم حبب إليه الإيمان وزيّنه في قلبه، وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، واجعله من الراشدين، ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا».
«اللهم طهّر قلبه، اللهم حصن فرجه، اللهم حسن أخلاقه، واملأ قلبه نورًا وحكمة، اللهم أهّله لقبول كلّ نعمة، وأصلحه وأصلح به الأمّة، اللهمّ اجعله من حرس الدين، ومن الذاكرين والمذكورين».
دعاء استقبال مولود جديد
«اللهم اجعله من حفظة كتابك، والدعاة لدينك، والمجاهدين في سبيلك، والمبلغين عن رسولك - صلى الله عليه وسلم-».
«اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، وشفاء صدره، ونور بصره، اللهم افتح عليه فتوح العارفين، وارزقه الحكمة والعلم النافع، اللهم زين أخلاقه بالحلم، وأكرمه بالتقوى، وجمّله بالعافية، واعف عنه».
«اللهم ارزقه المعلم الصالح والصُحبة الطيبة، اللهم ارزقه القناعة والرّضى، ونزِّه قلبه عن التعلّق بمن دونك، واجعله ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهم ارزقه حبك وحب نبيك محمّد - صلى الله عليه وسلم-، وحب كل من يحبك، وحب كل عمل يقربهم إلى حبك».
«اللهم اجعله ممن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته، اللهم افتح عليه أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفه بحلالك عن حرامك، وأغنه بفضلك عمّن سواك، ولا تولّه وليًّا سواك».
«اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، واكنفه بعزك الذي لا يرام، واحرسه من عيون الإنس والجن ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعله مولود خير وبركة، واجعله بارًا، وارزقه عافية من عندك يا الله».
دعاء مولود جديد أنثى
«اللهم اكتب لها طول العمر، وحسن العمل، وسعة الرزق، وسعادة الدارين، واجعلها يا الله من مواليد السعادة، ووفقها للبر والعبادة».
«أعيذك بكلمات الله التامّة من كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامة، اللهم أعني على تربيتاه، وتأديبها، وبرها».
«اللهم اجعلنا وإياها من الموسع عليهم الرزق الحلال، المعوذين من الذلّ بك، والمجازين من الظلم بعدلك، والمعافين من البلاء برحمتك، المعصومين من الذنوب والزلل والخطأ بتقواك، الموفقين للخير والرشد والصواب بطاعتك، والمحال بينهم وبين الذنوب بقدرتك، التاركين لكلّ معصية».
«اللهم إني أحبها حبًا تجهله وتعلمه أنت، يا رب بقدر حبي لها وفقها ويسر أمرها، وأسعدها واحفظها، ولا تريني فيهم بأسًا يبكيني».
«اللهمّ إنّي أسألك لها قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن، اللهمّ حَبّب إليها الإيمان وزيّنه في قلبها، وكرّه إليها الكفر والفسوق والعصيان، واجعلها من الرّاشدين».
دعاء تهنئة المولود الجديد الذكر
1- « بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره، وجعله الله مباركًا عليك وعلى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم-».
2- « اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى».
3- « بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك».
4- أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق و برأ و ذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن».
5- « اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم، اللهم فرح به نبيك المختار، واهده لما تعبد يا غفار».
2- « اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى».
3- « بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك».
4- أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق و برأ و ذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن».
5- « اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم، اللهم فرح به نبيك المختار، واهده لما تعبد يا غفار».