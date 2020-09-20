بـ 10 لاعبين.. الجونة يخسر من الإنتاج الحربي 2-1.. فيديو

انتهت أحداث مباراة الجونة والانتاج الحربي، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز.









اشتعلت المباراة منذ الدقيقة الأولى ولم تستقر الكرة بين أقدام أي فريق لمدة دقائق، وتبادل الفريقان الهجمات .









وفي الدقيقة الرابعة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء على حارس مرمى الجونة محمد الغرباوي بعد اعتراضه مهاجم الانتاج الحربي.









وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الأولى في وجه الغرباوي بسبب التدخل الخاطئ مع مهاجم الانتاج.









وتصدى الغرباوي للكرة ولكن تدخل الVAR ليعيد الركلة مرة أخرى ولكن بعد طرد محمود الغرباوي ببطاقة صفراء أخرى.









وخرج عمرو بركات وحل هيثم محمد حارس المرمى الثاني ليستكمل الجونة المباراة بعشرة لاعبين.









وسجل عبد الرحمن اسامة لاعب الانتاج الحربي ركلة الجزاء في الدقيقة 14 بعد توقف اكثر من 6 دقائق.









وفي الدقيقة 17 تمكن الانتاج الحربي من تسجيل الهدف الثاني من طريق هجمة مباغتة من الجبهة اليمنى وتمريرة رائعة تصل لغنام محمد الذي اسكنها الشباك بسهولة.









وكثف فريق الجونة محاولاته لتقليص الفارق وتسجيل هدف أول ولكن لم تسفر كل الهجمات عن أي أهداف.









توقفت المباراة قبل انتهاء الوقت الاضافي بدقيقة بسبب عطل فني في استاد السلام "الأهلي".









وأطلق حكم المباراة صافرته لإيقاف المباراة بعد تعطل كشافات الإضاءة داخل استاد النادي الأهلي الذي يقام عليه المباراة.









تعطل اللقاء أكثر من 6 دقائق حتى انتهى الفنيون من اصلاح العطل واستأنفت المباراة في الدقيقة 56.









تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجونة من تقليص الفارق أمام الانتاج الحربي وسجل الهدف الأول.









واحتسب الVAR ركلة جزاء لصالح الجونة في الدقيقة 68، سجلها أحمد ياسر ريان ليقلص الفارق للجونة وتصبح النتيجة 2-1 للانتاج الحربي.







