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فن

الجمهور المصرى يوجه كلمة لـ بهاء سلطان بعد عودته لاستئناف نشاطه بالوسط الفني.. شاهد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:23 م
بهاء سلطان
بهاء سلطان
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أسماء الحسيني - عدسة: ندي حمدي
أعلن الفنان والمطرب بهاء سلطان، فسخ تعاقده مع المنتج الغنائى نصر محروس، بعد سلسلة طويلة، من الخلافات بين الثنائى، حيث كتب بهاء سلطان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، "الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركه فري ميوزيك نصر محروس"

وكان بهاء سلطان وقع مع شركة روتانا، لإنتاج ألبوماته الغنائية على الرغم من أن تعاقده مع المنتج نصر محروس ما زال ساريا، ويتبقى له ألبومان أحدهما انتهى منه وتم تسجيل 7 أغانى، لكن يتبقى بعض اللمسات الأخيرة حتى يكون جاهزا.

وأجرت عدسة صدى البلد عدة لقاءات مع المواطنين في الشارع ليوجهوا كلمة إلى بهاء سلطان بعد استئناف نشاطه الغنائي في الوسط الفنى.

في البداية قال احمد نور : "رجوع الفنان بهاء سلطان من أجمل ما حدث هذه السنة وكل جماهيره في مصر والوطن العربي منتظرين أعماله الجديدة، وعلى مستواى شخصي اراه من الفنانين المتواضعين المحبوبين لدى الجماهير ".

وهنأ مالك عبد الرازق الفنان الكبير بهاء سلطان على عودته لاستئناف نشاطه التي طالما تشوق إليها جمهوره، فهو من المطربين القلائل والمميزين في مجال الطرب وذلك بشهادة كل من في الوسط الفني والدارسين للموسيقي .

وتابع محمد سالم أن أغاني بهاء سلطان القديمة ما زالت عالقة في أذهان مستمعيه حتى الآن ،وبالرغم من تغيبه لفترة كبيرة إلا أن أغانيه تتردد بإستمرار في كل القنوات وهذا يعبر عن نجاحه الحقيقي .
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