500 طالب.. بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد في جامعة كفر الشيخ .. شاهد

شهدت جامعة كفر الشيخ ، اليوم، بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسى للالتحاق بكلياتها ضمن طلاب المرحلتين "الأولى- الثانية - التحويلات" والمعهد الفنى للتمريض فى العام الجامعى 2021/2020.





وقال رئيس جامعة كفرالشيخ ، إن الطالب يسجل من خلال الرابط : http://student.kfs.edu.eg/ misclinic ومنه إلي صفحة التسجيل لحجز موعد توقيع الكشف الطبي ويتم تحديد موعد الكشف الطبي للطالب.





وأضاف:"وتظهر للطالب استمارة الكشف الطبي ويقوم الطالب بتحرير الاستمارة الخاصة به إلكترونيا يتم طباعتها ولصق صورة شخصية 4*6 ثم يتوجه الطالب للجامعة في الموعد المحدد له بمدرج فؤاد بدر ومعه بطاقة الترشيح الخاصة به .





ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.





وأضاف، لـ"صدى البلد"، أنه تم الكشف الطبي بكل دقة على 500 طالب وطالبة، مشيرًا إلى علاج الطالب الذين يعالجون من أمراض مزمنة على نفقة الجامعة.



