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منوعات

شاهد.. حيوان الألبكة يقتحم مباراة كرة قدم ويطارد اللاعبين | فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:31 ص
ألبكة
ألبكة
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عزة عاطف
اقتحم أحد مشجعي كرة القدم بشكل مفاجئ مباراة بين فريقين بريطانيين في ويست يوركشاير، لكن بدلًا من استقباله بأذرعٍ مفتوحة، فر الجميع إلى خارج الملعب، فلم يكن مشجع عادي بل كان حيوان الألبكة.

ركض لاعبو كرة القدم في حالة من الذهول عندما دخل حيوان الألبكة الرقيق إلى أرض الملعب خلال مباراة بالدوري الأدنى، وهو حيوان من فصيلة الجمال.

تم إيقاف مباراة كارلتون أتليتيك ضد إلكلي تاون لمدة 15 دقيقة حيث حاول الناس إغراء الحيوان عن بعد الخروج من الملعب بالطعام. 

لكن أوسكار الألبكة، الذي هرب من مزرعة قريبة، لم يقع في شباكهم، واستمر في أعمال الشغب يدور حول أرض الملعب ببهجة، مما أثار تسلية المتفرجين.

وأظهرت لقطات فيديو جمل الألبكة وهو يطارد لاعبًا انطلق في خوف، حيث سمع شخص ما خارج الكاميرا يقول "هل يركل؟".

وفي النهاية، أسرع مزارع إلى الملعب وتمكن من استعادة الجمل، وقال سايمون أرمسترونج مدير الملعب لبي بي سي : "لم يرغب الناس في الاقتراب منه خوفا من الركل".
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