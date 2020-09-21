وقعوا في بعض.. الإخوان تهاجم محمد علي:"بتذيع فيديوهات مظاهرات مفبركة في المحلة"

وجه سامي كمال الدين الإخواني الهارب إلى تركيا، ضربة قاسية للمقاول الهارب محمدعلى





وقال عبر صفحته على تويتر:" هو انت يا أهطل والناس فى الشارع بتعرض على القناة فيديوهات قديمة ومفبركة من #المحلة ليه؟!".





وسخر منه ، قائلا: "محمد علي بينادم على بهلول إسطنبول وكل حرامي والعملاء الذين يسرقون أموال دعم الثورة والقنوات، لن تنجح هذه الثورة إلا إذا ضُربتم بالحذاء، كل أولئك الخونة سواء في مصر أو بعض من يرتدى ثوب المعارضة".