AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وقعوا في بعض.. الإخوان تهاجم محمد علي:"بتذيع فيديوهات مظاهرات مفبركة في المحلة"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:18 ص
محمد على
محمد على
Advertisements
صدى البلد
وجه سامي كمال الدين الإخواني الهارب إلى تركيا، ضربة قاسية للمقاول الهارب محمدعلى .

وقال عبر صفحته على تويتر:" هو انت يا أهطل والناس فى الشارع بتعرض على القناة فيديوهات قديمة ومفبركة من #المحلة ليه؟!".

وسخر منه ، قائلا: "محمد علي بينادم على بهلول إسطنبول وكل حرامي والعملاء الذين يسرقون أموال دعم الثورة والقنوات، لن تنجح هذه الثورة إلا إذا ضُربتم بالحذاء، كل أولئك الخونة سواء في مصر أو بعض من يرتدى ثوب المعارضة".

اقرأ أيضا:

وكانت قد نشرت قناة الجزيرة فيديو واعترفت بفبركته ، وذلك بعد أن كذب أهالي مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، ما نشرته القناة حول وجود وقفات احتجاجية ، وذلك في فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكشف الأهالي فبركة القناة للفيديو لإظهار وجود وقفات استجابة للدعوات التخريبية التي تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال الأهالي في الفيديو : "تحيا مصر.. تحيا مصر.. يحيا السيسي..لا للإشاعات".

وقعوا في بعض.. الإخوان تهاجم محمد علي:"بتذيع فيديوهات مظاهرات مفبركة في المحلة"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متهم بالخلية الإخوانية: تلقينا تعليمات من قطر وتركيا بفبركة فيديوهات لإثارة الفتن

عضو لجنة الإخوان الإعلامية: نفبرك فيديوهات لبثها على قنوات الشرق ومكملين.. فيديو

يفضح ألاعيب الإخوان.. تامر الخشاب يصنع فيديو مفبركًا بنفس طريقة الخونة

أحذية المصريين أشرف منه.. أحمد موسى: لديّ فيديو للهارب محمد علي يشتم فيه المصريين

على تليفوني.. أحمد موسى يعرض صورة من فيديو لـ الهارب محمد علي يشتم خلاله المصريين

سيد ماضي: الإخوان تواصلوا معي لتنفيذ فيديوهات مفبركة تثير الفوضى

ترشيحاتنا

دعاء الشكر.. ردد هذه الكلمات حتى ترزق التوفيق في حياتك

قرار غريب.. الكويت تحظر نشر الملابس في البلكونات المطلة على الطريق

صراخ مخيف وضرب.. شجار غامض داخل مستشفى في الكويت

ردا على ترامب.. مصادر كويتية: لا نية للتطبيع مع إسرائيل وقرارنا سيادى

فيديو جراف.. قصة فتاة التيك توك الجديدة هدير الهادي

الزمالك يعلن اسم المدير الفني الجديد خلال ساعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صراخ مخيف وضرب.. شجار غامض داخل مستشفى في الكويت

شاهد.. حيوان الألبكة يقتحم مباراة كرة قدم ويطارد اللاعبين | فيديو

نتيجة العمل من المنزل.. أغرب قصص حب عبر الإنترنت انتهت بالزواج