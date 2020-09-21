بتكلفة مليون و107 آلاف جنيه.. رئيس مدينة سفاجا تتابع تشغيل لوحة توزيع كهرباء جنوب المدينة

تابعت السيدة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم الإثنين، استكمال أعمال الدفع النفقي بعدد ثلاث شوارع في المدينة.





أوضحت "رئيس المدينة أن عملية الدفع النفقي هي الحل الأمثل للتغلب على مشاكل الحفر المكشوف في الأماكن المزدحمة و الأماكن ذات حركة مرور العالية بالإضافة إلى أنها تتغلب على وجود الكثير من المرافق تحت سطح الأرض (خطوط الكهرباء – خطوط المياة والصرف ) .





وأضافت" المغربي" أن أعمال الدفع النفقي صممت للعمل في المناطق العميقة التي تقع أسفل منسوب المياة الجوفية لتتفادى مخاطر التجفيف التي تؤثر على المباني المحيطة.





وأشارت "رئيس المدينة" إلى أن العملية تأتي استكمالا لأعمال تنفيذ لوحة توزيع الكهرباء بمدينة سفاجا التي تم تنفيذها بتكلفة 34 مليون جنيه، حيث تخدم اللوحة جنوب المدينة ومنطفة تقسيم 6 أكتوير والعبور بمنطقة الأشغال.





لافتةً إلى انه جاري حاليا تنفيذ أعمال الدفع النفقي لعدد ثلاث شوارع بتكلفة مليون و 107 آلاف جنيه وذلك لانهاء الأعمال وسرعة الاستفادة من المشروع وتوزيع الكهرباء على التقسيمات المستفادة من لوحة التوزيع.