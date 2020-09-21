AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة جديدة.. أصالة تتألق فى أحدث ظهور | شاهد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:40 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة أصالة صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلقت اصالة قائلة "  جابتني دروب الاماني لوصفك .. وانا الذي مستبعد امنیاتي".

ويذكر ان كشفت أصالة عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع "إنستجرام"، مشيرة إلى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".

بينما كتبت عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصالة تعلن سر حذف صورها من إنستجرام

بالأزرق المنفوش .. أصالة تتألق في لوك جديد يخطف الأنظار

أصالة لجمهورها: لا تستسلم لإحساس خذلانك وقول أقدر | شاهد

أصالة تعلن عن موعد طرح ألبومها الغنائي الخليجي الجديد

بعد تأجيل طرح ألبومها.. أصالة تتصدر تريند تويتر

متاح الآن.. أصالة تطرح ألبوم لا تستسلم

ترشيحاتنا

عربية نقل فلوس .. شاهد مذيعة إكسترا نيوز تكشف فضيحة قناة الجزيرة

لامس أجزاء من جسدها.. حبس طبيب بمستشفى بني مزار هتك عرض مريضة

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 21-9-2020

إصابة رئيس نادي النصر السعودي السابق بكورونا

استدرجه للمقابر.. شاب يطعن خطيب شقيقته أمام مقبرة والديه

سقوط الأمطار .. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

AdvertisementS

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

بعد ضم طاهر محمد طاهر| شوبير: الأهلي حسم صفقتين أخريين من الدوري

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

مفاجأة سارة .. حسام حسن قريبا في قناة الأهلى

سقوط الأمطار .. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

الدم بقى ميه.. 3 بنات يستخرجن شهادة وفاة لوالدهن في سوهاج.. صور

نائب رئيس بنك مصر لـ صدى البلد: وقف شهادات ابن مصر بعائد 15%

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية

تطبق اليوم .. تعرف على الإجراءات الحكومية الجديدة بشأن فيروس كورونا

ملابسات ضبط قواد الجيزة.. استغل زوجته في أعمال الدعارة مقابل 3 آلاف جنيه للساعة

جواز عرفي أسبوع بـ21 ألف جنيه| تفاصيل ضبط شاب يتاجر بزوجته وأخريات في الدعارة

إنذار بغرق 6 قرى في البحيرة في غضون 3 أيام.. إخلاء المنازل والأراضي.. والمحافظة: اتخذنا الإجراءات الاحتياطية المشددة استعدادا لارتفاع منسوب نهر النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يرد على معتقدات خاطئة حول إصابة النساء بـ أمراض القلب

بمكياج جذاب.. هنا شيحة تبرز جمالها بهذه الإطلالة

مواصفات واسعار السيارة العائلية فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan.. صور