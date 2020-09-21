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ديني

وزير الأوقاف: المسابقات أحد المؤثرات في نشر الوعي الرشيد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:13 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد صبري عبد الرحيم
كرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، الفائزين في مسابقة الأوقاف والجمهورية الرمضانية لعام 1441هـ – 2020م،  بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.

حضر التكريم الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، وعدد من قيادات وزارات الأوقاف، والتربية والتعليم، والإعلام، وفي كلمته أكد وزير الأوقاف، أن المسابقات أحد المؤثرات في نشر الوعي الرشيد. 

وخلال تكريم الفائزين في المسابقة البحثية «رؤية» للفكر المستنير، قال أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، إن وزير الأوقاف يحمل فكرًا تنويريًا ووسطيًا، وإن وزارة الأوقاف المصرية تسهم إسهامًا عظيمًا في بناء الشخصية المصرية.


وفي سياق آخر فتحت المساجد اليوم الاثنين، أبوابها لأداء صلاة الجنازة، بعد غياب نحو 6 أشهر من غلق المساجد فى شهر مارس الماضى، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل قرار الوزارة بعودة صلاة الجنازة بالمساجد خلال الفترة المقبلة والتي كانت متوقفة بسبب جائحة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد.

وقال طايع، في تصريح خاص، إنه تم وضع عدة تدابير وإجراءات احترازية، ويكون هناك مسافات تباعدية بالإضافة إلى ارتداء الكمامة، مشيرًا إلى أنه لا يشترط عدد معين للمصلين في صلاة الجنازة طالما يحقق المسجد الشروط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة، ومن الممكن أن تقام صلاة الجنازة عقب كل صلاة.

وشدد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على استمرار غلق دورات المياه، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات بالمساجد.


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