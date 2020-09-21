محافظ البحر الأحمر يناقش استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب 2020

عقد اليوم برئاسة اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بالقاعة الرئيسية بديوان عام المحافظة، وجه المحافظ فى بداية الاجتماع الشكر للجهاز التنفيذى للمحافظة على حسن إدراة انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، وخروجها بالشكل اللائق.





ولفت إلى استعداد المحافظة التام لانتخابات مجلس النواب القادمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، مؤكدا عدم دعم أى مرشح بالمحافظة، فدورنا هو إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز إلى أى طرف، على أن يتم عقد اجتماع فى بداية شهر أكتوبر لعرض كافة الاستعدادات.





واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 ، ونسب تنفيذها، مشيرا إلى سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتسليم العشوائيات بجميع المدن ، كما وجه رئيس مدينة القصير باتخاذ الاجراءات حول شكوى الاهالى من عجز كميات المياه فى بعض الاوقات خاصة بفصل الصيف .





وفيما يخص مشروعات الصرف الصحى ، أوضح المحافظ أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب خطوات التنفيذ، والوقوف على تفاصيل المشروع للانتهاء منه قريبا وتشغيله بمدينة الغردقة.





وتحفيزا لموظفى الجهاز التنفيذى لتقديم خدمة افضل للمواطنين ، كرم محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع التنفيذى العاملين بـ " مشروعك " بمدينة الغردقة برئاسة مدير المشروع بالمحافظة .





وكلف المحافظ فى نهاية الاجتماع جميع رؤساء المدن بعمل لقاء مع المواطنين والاستجابة الى الشكاوى المقدمة والعمل على حلها ، مشيرا ان ما يسعى اليه هو تحقيق هذه المطالب ، كما كلف السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى لتحديد لقاء جماهيرى مع المواطنين بحضور جميع مديرى المديريات لحل مختلف الشكاوى المقدمة .





حضر اجتماع المجلس التنفيذى ، اللواء محمود ابو عمرة مدير أمن البحر الأحمر ،واللواء محمد بندارى سكرتير عام المحافظة ، و اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد ،والعميد تامر سمير رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، ورؤساء المدن ومديرى المديريات بالمحافظة .