AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات وبريطانيا: اتفاق السلام مع إسرائيل مهم في ترسيخ دعائم الأمن بالمنطقة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:09 م
محمد بن زايد آل نهيان
محمد بن زايد آل نهيان ونتنياهو
Advertisements
شيماء مصطفى
بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره البريطاني دومينيك راب تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا والملف الإيراني.

ووفقًا لصحيفة "الإمارات اليوم"، التقى بن زايد، في لندن اليوم الاثنين، مع دومينيك راب، حيث تناولا الطرفان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات ومنها الصحية وكذلك التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية.

كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها إيران واليمن وليبيا.

وأكد الجانبان على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين وقيادتهما، كما استعرضا معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل التي تم توقيعها مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية ودورها الهام في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد بالعلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة والحرص المستمر على دفع آفاق التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اتفاق الإمارات.. وزير خارجية بريطانيا: حان الوقت لمحادثات مباشرة بين فلسطين وإسرائيل

تعاون أمني بين إسرائيل والإمارات.. طحنون بن زايد يستقبل يوسي كوهين مبعوث نتنياهو

التوتر في شرق المتوسط يتصدر المحادثات بين الإمارات واليونان

الإمارات وإيطاليا تبحثان أهمية معاهدة السلام بين دبي وتل أبيب

ترشيحاتنا

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري

إطلاق منصة التعلم عن بُعد تجريبيا استعدادا للعام الدراسي الجديد .. فيديو

لو مثل أحسن له.. عمر كمال: حمو بيكا فضحنا في تونس بسبب كلمة "عرس".. شاهد

خلفا لكارتيرون..مدرب الوصل الإماراتي السابق معروض على الزمالك

مجلس الإدارة يحسم هوية المدرب خلال ساعات.. الزمالك يكثف مفاوضاته مع كالديرون لقيادة الفريق

طلاب حلايب وشلاتين وأبناء الشهداء أبرزهم .. تعرف على الفئات المعفاة من رسوم الخدمات والأنشطة بالمدارس هذا العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري