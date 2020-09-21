الري: الدولة وضعت خطة مسبقة للتعامل مع الفيضانات المتوقعة ..فيديو

أكدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس مركز التنبؤ بالفيضانات بوزارة الري، أنه تم إعداد خرائط للمناطق التى ستشهد ارتفاعا فى منسوب المياه بنهر النيل وتم التنبيه على أصحاب المزارع السمكية أو المزارعين الموجودين بهذه المناطق.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا إجراء استباقي من الدولة للحفاظ على المواطنين.





وتابعت رئيس مركز التنبؤ بالفيضانات بوزارة الرى، الدولة استخدمت التقنيات الحديثة فى رسم خريطة للمناطق التى ستشهد ارتفاعا فى منسوب مياه نهر النيل جراء الفيضانات المرتقبة.



