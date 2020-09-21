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تكنولوجيا

حرب جديدة من أجل تيك توك .. صراع بايت دانس الصينية وأوراكل الأمريكية للاستحواذ على التطبيق

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:08 م
حرب جديدة من أجل
حرب جديدة من أجل تيك توك
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ندي على
أعلن أمس تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك أنه سيوافق على صفقة ثلاثية لتجنب مشكلة حظره في الولايات المتحدة بعد تهديدات من الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بحظره إذا لم  يتم الاستحواذ عليه من قبل الشركات الأمريكية لتوفيق أوضاعه، لتمثيله خطرا على الأمن القومى الأمريكي. 


وبالفعل أكد التطبيق المتهم من قبل الإدارة الأمريكية بانتهاك خصوصية المستخدمين الأمريكيين بأنه سيخضع لإشراف الحكومة الأمريكية، وسيتم إدارته من قبل ثلاث شركات هى الشركة الصينية الأم بايت دانس   ByteDance والشركتان الأمريكتان أوراكل Oracle و وول مارت Walmart . 


وستستحوذ بايت دانس على 80 % من أسهم التطبيق، فيما سيتم تقسيم 20 % على الشركتين الأمريكيتين، حيث ستمتلك شركة أوراكل 12.5% منه، أما وول مارت فستأخذ 7.5 % ، كانت هذه هى الصفقة المعلنة والنهائية للاستحواذ الثلاثى على التطبيق. 


وبحسب تقرير جديد من موقع TechCrunch فإن حربا جديدة بين الشركات الثلاث قد اشتعلت بالفعل من اجل الاستحواذ على التطبيق في الولايات المتحدة، حيث قال Ken Glueck كين جلوك نائب الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل إن تطبيق تيك توك سيتم الاستحواذ على معظم أسهمه لصالح الشركات الأمريكية وإن بايت دانس لن تمتلك فيه شيئا.

 
وكان الرئيس ترامب أكد أن تطبيق TikTok Global ، والذى أصبح تحت ملكية الشركات الثلاث في الولايات المتحدة، سيكون خاضعا للسيطرة الأمريكية بالكامل، الأمر الذى يعكس تصريح  شركة أوراكل عن الاستحواذ على التطبيق.  


وفقا للموقع فإن التضارب بين الشركات حول أحقية من سيستحوذ على التطبيق سيخلق صراعا جديدا بين الشركة الأم بايت دانس وبين الشركات الأمريكية إلى جانب الحكومة الأمريكية، بعد أن كانوا قد توصلوا لاتفاق بشأن عمل التطبيق الذى يستخدمه أكثر من 100 مليون مواطن أمريكى.
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