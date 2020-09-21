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رياضة

مانشستر سيتي يستهل مشواره في البريميرليج بالفوز على ولفرهامبتون 3-1

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:17 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي.


افتتح البلجيكي كيفن دي بروين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 20 من ضربة جزاء تحصل عليها بعد عرقلته من قبل المغربي رومان سايس.


وفي الدقيقة 32 أحرز فيل فودين الهدف الثاني للسيتيزينز بعد جملة رائعة مع  ستيرلنج، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء.


وفي الشوط الثاني، سجل راؤول خيمينيز هدف تقليص الفارق لولفرهامبتون في الدقيقة 78 من رأسية رائعة، لكن البرازيلي خيسوس قضى على آمال ولفر في العودة للمباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة، ليقود فريقه لتحقيق أول انتصاراته في البريميرليج هذا الموسم.


يذكر أن نادي مانشستر سيتي احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.
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