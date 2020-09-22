كوفيد الطويل.. 5 أعراض مزمنة يشعر بها المتعافون بعد الشفاء من كورونا

تشمل أعراض فيروس كورونا المستجد ارتفاع درجة الحرارة وسعال جديد وفقدان حاسة الشم والتذوق، ولكن هناك عدد من العلامات الأخرى لعدوى كوفيد-19 التي يمكن أن تستمر لأشهر بعد ظهور الأعراض الأولية، هذه هي العلامات الخمس الأكثر شيوعًا لما يسمى بـ "أعراض كوفيد الطويلة".





فكبار السن وأولئك الذين يعانون من حالات صحية أساسية ، هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا الطويلة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





لكن لا أحد مستثنى من احتمال ظهور علامات العدوى التي لن تختفي لأشهر متتالية، وتشمل الأعراض الطويلة الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا المستجد التعب والسعال المستمر.





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كما تشمل العلامات الأخرى الصداع وآلام المفاصل وصعوبة التنفس، بالإضافة إلى أن معظم الناس يتعافون من فيروس كورونا بعد أسابيع قليلة، لكن لا يمكن بالضرورة التنبؤ بـ COVID لفترة طويلة ، وقد يؤثر حتى على المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة في بداية الإصابة.





وأشار "مايو كلينك" إن معظم الأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 يتعافون تمامًا في غضون أسابيع قليلة، لكن بعض الناس حتى أولئك الذين لديهم أعراض خفيفة من المرض يستمرون في الشعور بالأعراض بعد شفائهم الأولي.



