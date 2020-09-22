AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كوفيد الطويل.. 5 أعراض مزمنة يشعر بها المتعافون بعد الشفاء من كورونا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
تشمل أعراض فيروس كورونا المستجد ارتفاع درجة الحرارة وسعال جديد وفقدان حاسة الشم والتذوق، ولكن هناك عدد من العلامات الأخرى لعدوى كوفيد-19 التي يمكن أن تستمر لأشهر بعد ظهور الأعراض الأولية، هذه هي العلامات الخمس الأكثر شيوعًا لما يسمى بـ "أعراض كوفيد الطويلة".

فكبار السن وأولئك الذين يعانون من حالات صحية أساسية ، هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا الطويلة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. 

لكن لا أحد مستثنى من احتمال ظهور علامات العدوى التي لن تختفي لأشهر متتالية، وتشمل الأعراض الطويلة الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا المستجد التعب والسعال المستمر.

اقرأ أيضًا: 
كما تشمل العلامات الأخرى الصداع وآلام المفاصل وصعوبة التنفس، بالإضافة إلى أن معظم الناس يتعافون من فيروس كورونا بعد أسابيع قليلة، لكن لا يمكن بالضرورة التنبؤ بـ COVID لفترة طويلة ، وقد يؤثر حتى على المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة في بداية الإصابة.

وأشار "مايو كلينك" إن معظم الأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 يتعافون تمامًا في غضون أسابيع قليلة، لكن بعض الناس حتى أولئك الذين لديهم أعراض خفيفة من المرض يستمرون في الشعور بالأعراض بعد شفائهم الأولي.

ومن المرجح أن يعاني كبار السن والأشخاص الذين يعانون من العديد من الحالات الطبية الخطيرة من أعراض COVID-19 المزمنة، وتشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا التي تستمر مع مرور الوقت ما يلي: التعب ، والسعال ، وضيق التنفس ، والصداع ، وآلام المفاصل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض جديد يضاف إلى قائمة أعراض كورونا.. تفاصيل

هل القيء من أعراض فيروس كورونا؟

الفرق بين كورونا والحساسية الصدرية.. السمنة تضعف الجهاز المناعي.. مريض النوبات القلبية أكثر عرضة للوفاة

احذر بشدة.. عرضان فقط لـ تمييز الإصابة بكورونا عن الإنفلونزا

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

5 شكاوى من بطنك تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

تحذير للمعتدين على النيل من الفيضان.. متحدث الري يشرح التفاصيل.. فيديو

كوفيد الطويل.. 5 أعراض مزمنة يشعر بها المتعافون بعد الشفاء من كورونا

أذكار النوم والتحصين تحميك من كل الشرور والمصائب الدنيوية

تامر عبدالحميد: كنت أعلم برحيل كارتيرون عن الزمالك منذ 3 أشهر.. فيديو

أول رد من تويتر بعد الفضيحة العالمية الكبرى

ترتيب فرق الدوري المصري .. فوز بيراميدز يهدد الزمالك في حصد المركز الثاني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باقتلاع الجدار من مكانه.. سرقة غريبة لـ لوحة شهيرة للفنان بانكسي.. صور

تعرف على تفاصيل سكوتر SYM الخاص بالشباب.. صور

أرادت تصوير نفسها.. امرأة تسقط من نافذة سيارة على طريق سريع في بريطانيا