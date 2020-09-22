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أخبار العالم

37 يوما بدون إصابات محلية.. الصين تسجل 6 حالات جديدة بكورونا

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:36 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
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شريف سيد
أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، جميعها من الخارج. 

وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية إنه لم تُسجل أي إصابات محلية لليوم الـ 37 على التوالي، كما لم تسجل أي حالات وفاة. 

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 85.297 حالة، والوفيات 4634 في البر الرئيسي الصيني، بينما يخضع 391 مريضا بدون أعراض للمراقبة الطبية.

واقترب فصل الشتاء، وتتزايد المخاوف لدى الخبراء من أن تواجه الصين موجة ثانية شديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال "ووو تسونينو" كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن بلاده شهدت بالفعل 4 موجات من عدوى كورونا، موضحا أن الموجة الخامسة كانت ممكنة.
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