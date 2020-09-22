AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حادث مروع.. أم تفقد جنينها بسبب مزحة سخيفة من صديقتها

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:14 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
ما بين الأصدقاء أمور كثيرة مباحة الأسرار والبكاء وحتى المزاح، ولكن قد تكون مزحة سببًا للقطيعة الأبدية بين صديقين، مثلما حدث مع سيدة قاطعت صديقتها للأبد بل وقدمتها للمحاكمة بعد أن فقدت طفلها الذي لم يولد بعد بسبب مزحة ثقيلة.


كانت السيدة لا تعلم أنها حامل عندما اتجهت للمستشفى تشكو من نزيف حاد، ليتضح أن ما تمر به هو إجهاض لطفلها الذي لم تكن  تعرف  بوجوده في رحمها، وذلك بعد أن ألقى بها أحد الأصدقاء من فوق محرك سيارتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


قفزت "كيلي هاريسون" البالغة من العمر 20 عامًا، إلى سيارة صديقتها الحامل "ميجان ميريديث" التي كانت تجلس على غطاء محرك السيارة من الأمام "الكبوت"، وأغلقت الأبواب وقامت بقيادتها بسرعة جنونية.


اقرأ أيضًا: 
 بينما كانت "ميجان" تمسك بمساحات الزجاج الأمامي وحاولت منع السيارة من الهروب، إلا أن محاولاتها فشلت وسقطت على الطريق وتسبب ذلك بكسر في كاحلها وركبتها.


كما اكتشفت أنها حامل عندما نُقلت إلى المستشفى لكنها فقدت الطفل بعد جراحة استمرت خمس ساعات لإصابتها، والتي تضمنت كسرًا في الكاحل والساق اليمنى.


وقد ألقي القبض على "كيلي" واستمعت محكمة كارديف كراون إلى أن السيدة "ميريديث" أُلقيت بعد ذلك من أعلى غطاء المحرك على الطريق وسارت بالسيارة 19 ميلًا في الساعة.


وقال المدعي العام نايجل فراير: "بدأت السيارة تتدحرج وكانت السيدة ميريديث تصرخ في وجهها ألا تقود السيارة، ولكن الصديقة استمرت في الضحك والمزاح في السيارة، كما اعتقدت أنهم كانوا يصورونها على الهاتف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرطة الأمريكية تخرج السيارة فورد كراون فيكتوريا من الخدمة.. صور

وشها اتطبق.. شاهد سيدة تتعرض لحادث سير يشوّه وجهها

تعرف على أسعار MG إم جي 2020 .. وأقرب منافسيها بالسوق المصري

ترشيحاتنا

مع بداية فصل الخريف.. درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الثلاثاء

مرتضى منصور ردا على قرار لجنة الانضباط: لا توجد لائحة لفرض ‏عقوبة على رئيس النادي

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

أخبار التوك شو.. أبو العينين يترشح لانتخابات مجلس النواب.. والد الهارب محمد علي: لو عرفت سلوكه من البداية كنت دبحته.. مرتضى منصور يكشف اسم مدرب الزمالك الجديد

في عيد ميلاد أسامة عباس.. تعرف على عدد زيجاته وأبنائه وأحفاده

في ذكرى رحيل يوسف عيد.. تعرف على ابنه الفنان الشاب

AdvertisementS

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

متعملش عقلك بعقله يا ابني.. شوبير يوجه رسالة قوية لـ مرتضى منصور.. شاهد

في عيد ميلاد أسامة عباس.. حقيقة خطوبته لـ سوزان مبارك

فايلر يستبعد عناصر الأهلي الأساسيين أمام نادي مصر لهذا السبب

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

الدولار يسجل 15.7 جنيها.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

مرتضى منصور يوجه رسالة لـ قناة الأهلي وأشرف صبحي.. ويعلق على هزيمة التعاون بسداسية مع كارتيرون

بعد فشل دعواته التخريبية.. المقاول الهارب محمد علي يقضي سهرته مع إحدى الفتيات

في عيد ميلاد مصطفى قمر.. حقيقة زواجه من مروة عبد المنعم

بعد خسارته مع التعاون بـ6 أهداف.. رد فعل الجماهير على أداء كارتيرون

داخل وعاء صغير.. فتاة تنتحر بأغرب طريقة في العالم بالإمارات

حادث مروع.. أم تفقد جنينها بسبب مزحة سخيفة من صديقتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

تعرف على أول سيارة رئاسية من مرسيدس فى التاريخ

توقفي عن تناولها فورا.. رقاب وأجنحة الدجاج تسبب أمراضا خطيرة للسيدات