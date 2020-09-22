حادث مروع.. أم تفقد جنينها بسبب مزحة سخيفة من صديقتها

ما بين الأصدقاء أمور كثيرة مباحة الأسرار والبكاء وحتى المزاح، ولكن قد تكون مزحة سببًا للقطيعة الأبدية بين صديقين، مثلما حدث مع سيدة قاطعت صديقتها للأبد بل وقدمتها للمحاكمة بعد أن فقدت طفلها الذي لم يولد بعد بسبب مزحة ثقيلة.









كانت السيدة لا تعلم أنها حامل عندما اتجهت للمستشفى تشكو من نزيف حاد، ليتضح أن ما تمر به هو إجهاض لطفلها الذي لم تكن تعرف بوجوده في رحمها، وذلك بعد أن ألقى بها أحد الأصدقاء من فوق محرك سيارتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.









قفزت "كيلي هاريسون" البالغة من العمر 20 عامًا، إلى سيارة صديقتها الحامل "ميجان ميريديث" التي كانت تجلس على غطاء محرك السيارة من الأمام "الكبوت"، وأغلقت الأبواب وقامت بقيادتها بسرعة جنونية.









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بينما كانت "ميجان" تمسك بمساحات الزجاج الأمامي وحاولت منع السيارة من الهروب، إلا أن محاولاتها فشلت وسقطت على الطريق وتسبب ذلك بكسر في كاحلها وركبتها.











كما اكتشفت أنها حامل عندما نُقلت إلى المستشفى لكنها فقدت الطفل بعد جراحة استمرت خمس ساعات لإصابتها، والتي تضمنت كسرًا في الكاحل والساق اليمنى.









وقد ألقي القبض على "كيلي" واستمعت محكمة كارديف كراون إلى أن السيدة "ميريديث" أُلقيت بعد ذلك من أعلى غطاء المحرك على الطريق وسارت بالسيارة 19 ميلًا في الساعة.







