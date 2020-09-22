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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التعليم تقرر تحصيل مصروفات العام الجديد إلكترونيا وعبر البريد.. يتصدر نشرة صباح البلد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:15 ص
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح البلد" تقديم الإعلامية رشا مجدي، المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء ومنها:


"الأهرام"
الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي يتبادلان هاتفيا وجهات النظر تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.


"صدى البلد"
السيسي يوجه بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر.


"أخبار اليوم"
مدبولي: تكليفات رئاسية بتنفيذ مشروعات إسكان حضاري على غرار «الأسمرات» بالمحافظات
مقال حروف ثائرة للكتب الصحفي محمد البهنساوي تحت عنوان.. "نظرية «المقاولة»ّ!!"


"اليوم السابع"
شكري يدعو لتوفير الضمانات لاستغلال الموارد المائية وفق قواعد القانون الدولي


"الشروق"
الري تصدر رسميا بشأن تحذيرات غرق مناطق بعد من المحافظات النيلية


"الوطن"
وزير التعليم يقرر تحصيل مصروفات العام الجديد إلكترونيا وعبر "البريد"


RT
بومبيو يهاجم ألمانيا بسبب إيران


Sky news عربية
رئيس قبرص: نعاني من احتلال تركي جديد

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