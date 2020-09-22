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رياضة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
رمضان صبحي وشريف
رمضان صبحي وشريف إكرامي
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حسن العمدة
قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز تقديم  شريف إكرامي حارس الفريق الجديد في مؤتمر صحفي، الأسبوع المقبل.

وتعاقد نادي بيراميدز مع شريف إكرامي  مؤخرا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد الحارس مع النادي الأهلي.

ونجح بيراميدز في التعاقد مع ثلاث لاعبين قادمين من النادي الأهلي، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد، وهم شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي.

وقدم نادي بيراميدز رمضان صبحي في مؤتمرا صحفيا الأسبوع قبل الماضي، حيث أكد اللاعب خلال تقديمه أن اتخاذه لهذه الخطوة لم يكن من أجل المال.

ومن المقرر أن يقدم بيراميدز أحمد فتحي في مؤتمر صحفي أيضا، عقب انتهاء اللاعب من مشاركته مع الأهلي، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.


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