بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

حارس الفريق الجديد





وتعاقد نادي بيراميدز مع شريف إكرامي مؤخرا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد الحارس مع النادي الأهلي.





ونجح بيراميدز في التعاقد مع ثلاث لاعبين قادمين من النادي الأهلي، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد، وهم شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي.





وقدم نادي بيراميدز رمضان صبحي في مؤتمرا صحفيا الأسبوع قبل الماضي، حيث أكد اللاعب خلال تقديمه أن اتخاذه لهذه الخطوة لم يكن من أجل المال.





ومن المقرر أن يقدم بيراميدز أحمد فتحي في مؤتمر صحفي أيضا، عقب انتهاء اللاعب من مشاركته مع الأهلي، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.









قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز تقديم شريف إكراميفي مؤتمر صحفي، الأسبوع المقبل.