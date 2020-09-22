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أخبار البلد

بمساحة 1227.84 فدان.. الوزراء يوافق على إقامة مدفن صحي بالعاشر من رمضان

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:38 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1227.84 فدان، ناحية جنوب مدينة العاشر من رمضان؛ لاستخدامها في إقامة مدفن صحي نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، وذلك طبقا للمخطط الرئيسي للمشروع.
ويتضمن المخطط الرئيسي للمشروع تخصيص مساحة 675.4 فدان تقريبا لمحافظة القاهرة، ومساحة 353.55 فدان تقريبا لمحافظة القليوبية، ومساحة 22.75 فدان تقريبا مخصصة لمخلفات الهدم والبناء، ومساحة 76.14 فدان تقريبا للتخلص من المخلفات الصناعية الخطرة، ومساحة 100 فدان تقريبا موقع مخصص كمدفن لصالح المجتمعات العمرانية الجديدة.
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