AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد .. وصول الفنانة أحلام للسعودية استعدادًا لإحياء حفل اليوم الوطني للمملكة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:06 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
إنتشر على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام فيديو للنجمة الإماراتية أحلام .

وظهرت أحلام فى الفيديو من المطار مرتدية "عبائة سوداء" ، وذلك إستعدادًا لحفلها المقام فى السعودية بمناسبة الإحتفال باليوم الوظنى السعودى .


اقرأ أيضًا:

فيما تحيي الفنانة أحلام حفلا غنائيا في السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث شاركت جمهورها بشر صورة لها وهي ترتدي الكمامة.

الحفل يقام برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

كما يشارك في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي عدد من النجوم أبرزهم، أحلام وعمرو دياب، وأنغام، ومحمد حماقي، وماجد المهندس، ورابح صقر، وراشد الماجد، وعبد الله الرويشد، ونبيل شعيل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد حماقي يعلن مشاركته في اليوم الوطني السعودي

تحت شعار "همة حتى القمة".. عمرو دياب وحماقي وأنغام وعاشور يشاركون في احتفالية اليوم الوطني السعودي

ماجد المهندس ورابح صقر وراشد الماجد في حفلات اليوم الوطني السعودي

رغم كورونا.. السعودية تستعد لإحياء أضخم الحفلات الغنائية بمناسبة اليوم الوطني السعودي

‎أبرزهم ماجد المهندس ورابح صقر.. نجوم روتانا يحيون احتفالات اليوم الوطني السعودي

اليوم الوطنى السعودى .. همة 90 عاما حتى القمة

ترشيحاتنا

حادث مروع.. أم تفقد جنينها بسبب مزحة سخيفة من صديقتها

أمضى 3 أيام في عرض البحر.. لحظة إنقاذ صياد بعد اختفائه أثناء رحلة صيد.. شاهد

وفاة والدة النجم العالمي سيلفستر ستالون

شتمه وأهانه ومردش عليه.. القصة الكاملة لتعرض مصري للطعن على يد سعودي

أرخص سيارة زيرو في مصر.. صور

تراجع أسعار الذهب بقيمة 12 جنيها.. وعيار 21 بـ828 جنيها للجرام

AdvertisementS

للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.. سواريز يطالب إدارة برشلونة بالموافقة على رحيله مجانا

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

قياسا بالأسبوع الماضي..وزيرة الصحة: 8.75 % انخفاضا فى نسبة المصابين بفيروس كورونا بمصر

خاص| على طريقة بيراميدز .. شركة استثمارية تقترب من شراء نادي المقاصة

مفاجأة أجايي وموقف أزارو.. شوبير يحسم مصير الأجانب في الأهلي خلال الميركاتو

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

هجوم لاذع على مريم أوزرلي بسبب حملها للمرة الثانية بدون زواج

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

المدارس الخاصة والدولية تستعد لتحصيل هذه الرسوم من الطلاب في العام الدراسي الجديد | تفاصيل

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

الإعلان الرسمي يقترب .. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكمامة.. جوني ديب يروج لفيلمه الجديد El Loto بمهرجان San Sebastián.. صور

سعر ومواصفات معشوقة المصريين شيري إنفي chery envy.. صور

بيوت مزخرفة وأقمشة ملونة.. ثقافة تاريخية راسخة فى بوركينا فاسو| شاهد