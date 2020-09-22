5 معلومات هامة عن منصة التعلم عن بعد بالجامعات المصرية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الإطلاق التجريبي لـ منصة التعلم عن بعد ، لجميع الجامعات المصرية بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت العالمية و Blue Cloud لتطوير البرمجيات.





إليك كل ما تريد معرفته عن منصة التعليم عن بُعد:

أول منصة رقمية من نوعها لتقديم كافة الخدمات التعليمية مع وضع آليات تتماشى مع سياسة نظام التعليم الهجين المزمع تنفيذه في الجامعات بدءا من العام الدراسي الجديد. 1- تعد منصة التعلم عن بعد

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2- تتيح منصة التعليم عن بعد لأعضاء هيئة التدريس والطلاب التواصل من مكان واحد ضمن تجربة واحدة آمنة، علاوة على ذلك سيتمكن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من خلال برنامج Microsoft Teams من توحيد اتصالاتهم .

3- بناء غرف دراسية تعاونية تساهم في تشكيل بيئات تعليمية تتسم بكونها فعالة وعصرية للطلاب و تتكامل مع الجداول الدراسية بكل كلية من الكليات بمنصة التعليم عن بعد.

4- وجود آليات لإثبات الحضور والانصراف وعدد الساعات التعليمية المنفذة من قبل كل عضو هيئة تدريس والطلاب في إطار إطلاق منصة التعليم عن بعد .

5- تتيح منصة التعليم عن بعد أيضا تفعيل حسابات Office 365 لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة بجميع التطبيقات والخدمات التي توفرها شركة مايكروسوفت استعدادا للعام الدراسي الجديد ولتمكينهم من تحقيق أفضل ما لديهم بشكل ميسر وآمن، ويشترط لتفعيل الحسابات الخاصة ب Office 365 وتنزيل البرامج والتطبيقات المختلفة:

- الحصول على الإيميل الجامعي الخاص بك @Edu من خلال إدارة تكنولوجيا المعلومات داخل الكلية

- والدخول على هذا الموقع

- ثم التسجيل بالإيميل الجامعي.





منصة التعليم عن بعد بجامعة المنصورة :





تشهد جامعة المنصورة تحول رقمي وظروف محيطة أتاحت لإدارة الجامعة والكليات بالتعاون مع مركز تقنية الاتصالات والمعلومات ووحدة التعليم الالكتروني توفير المواد التعليمية بصورة إلكترونية من خلال نظام الموودل لإدارة المقررات الالكترونية.









كما يقوم الطلاب بإدخال اسم المستخدم وهو رقم الكارنية الجامعي الخاص به وكذلك كلمة المرور وهي رقم بطاقة الرقم القومي الخاص به.





خلال الرابط التالي الذي يحتوي علي الخطوات البسيطه لذلك: ويمكن معرفة كيفية استخدام النظام للوصول للمحاضرات منالذي يحتوي علي الخطوات البسيطه لذلك:





خلال الرابط وفي حالة وجود امتحانات اواسئلة للاجابة عليها يمكنك معرفة كيفية استخدام النظام لحل الاسئلة من





منصة التعليم عن بعد جامعة الاقصر





أعلنت جامعة الأقصر، عن إطلاق المراحل الأولى من البوابة الإلكترونية الخاصة بها، والتي تشمل منصات إلكترونية تفاعلية للتعليم عن بعد.





وتضم المرحلة الأولى الموقع الإلكتروني الذي يشتمل على منصات إلكترونية تفاعلية للتعليم عن بعد، كما أنه كم خلالها ترفع المحاضرات وبحوث طلاب الجامعة "أون لاين On Line" بالإضافة إلى عيادات الجامعة الإلكترونية المجانية لتقديم كل الاستشارات الطبية عن بعد.





وستشمل المرحلة الثانية جاري العمل بها، مواقع الكليات وسوف تهتم بالبرامج الخدمية والأكثر تفاعلية مع الطلاب وتقدم خدمات للموظفين بالأضافة إلى أعضاء هيئة التدريس وصندوق العلاج ونسبة الاقتباس العلمي، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها منسوبي الجامعة.





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طريقة التسجيل في منصة جامعة جنوب الوادي للتعليم الإلكتروني 2020





أعلنت جامعة جنوب الوادي، عن بدء العمل بمنصة التعليم الإلكتروني بالجامعة وذلك لمواكبة الظروف الحالية ولمساندة جهود الدولة في الوقاية من فيرس كورونا حيث جري العمل علي المنصة، وتابع أعضاء هيئة التدريس رفع العمل علي تلك المنصة، وتتيح المنصة لأعضاء هيئة التدريس رفع الملفات بمختلف أنواعها (نصوص، فيديوهات، وملفات صوتيه).





كما أن وجود خطة متكاملة للتعليم الإلكتروني، هو من أجل تسهيل عليات المتابعة والتحصيل الدراسي، وفق توجيهات الدكتور رئيس الجامعة، وتعد المنصة الخطوة الأولي والتي سوف يعقبها بدء العمل في تطبيق نظم التعلم عبر الفصول الافتراضية، من جانب أخر أضاف المهندس أحمد عاطف مدير شبكة المعلومات ومركز البيانات، أن الجامعة لديها أيضا خطة لتدريب السادة أعضاء هيئة التدريس علي كافة مراحل التعليم عن بُعد، بالإضافة أنها انتجت فيديوهات إرشادية لأعضاء هيئة التدريس ويستفيد منها الطلاب .





منصة جامعة جنوب الوادى جامعة جنوب الوادي





كيفية دخول منصة جامعة جنوب الوادي للتعليم الإلكتروني من أجل تحميل المحاضرات الخاصة بكم وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:





ويتم الدخول على الصفحة الخاصة بمنصة جامعه جنوب الوادي ، و يتم اختيار أمر دخول من اعلي تبويب المنصة وذالك في حاله الدخول لأول مره ، و لتسجيل الدخول بكتابة الرقم القومى واسم المستخدم و الرقم السرى (بالرقام و الحروف).





كما يتم اختيار إضافة مقرر ومنها نحدد كود المقرر، وفى حالة عدم معرفة كود المقرر نقوم بإدخال اسم الكلية، و يظهر في أسفل الصفحة اختيارات متعددة لأنماط المحاضرة أو السكشن المطلوب تحديده.













منصة التعليم عن بعد جامعة السادات





" مشروع انتاج المقررات بجامعة السادات هدفه الأساسي تشجيع ودعم تطوير التعليم الإلكتروني في الجامعة من خلال تحسين تطوير المحتوى التعليمي إلى أعلى مستوى ، لتحقيق وجود قوي على حد سواء محليا وإقليميا "