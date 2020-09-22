AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رسميا.. حذف أغنية قلبي ارتاح لمحمد الشرنوبي من يوتيوب

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:13 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
حذفت إدارة موقع يوتيوب أغنية الفنان محمد الشرنوبي الجديدة قلبي ارتاح، وذلك بعد أيام من عرضها بسبب قيام المنتجة سارة الطباخ بإرسال العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة الموقع.

وبعد أن تأكدت الإدارة من صحة موقفها القانوني قررت حذفها بشكل نهائي، حيث لم يقدم الشرنوبى ما يثبت دليل عرضها.

وكانت سارة الطباخ قد قامت بمخاطبة الشركة الإعلانية التي تروج للأغنية وحذفتها من على صفحتها ثم حذفتها من كل التطبيقات، وبعد ذلك خاطبت يوتيوب واستجابت إدارته، وكانت سارة الطباخ قد أصدرت تحذيرا بعدم التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد لأن عقده مع شركتها مازال ساريا ولم يفسخه كما يدعي، وهذه ليست المرة الأولي التي تحذف فيها أغنية الشرنوبي لأنها حذفت من قبل شركة روتانا بعد أن اتفق معها على توزيعها حذفتها بعد أن تأكدت من صحة موقف سارة الطباخ باعتبارها الوكيل الحصري له وصاحبة الحق الوحيد في التوقيع على أي تواجد فني أو إعلاني يشارك فيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ألبوم زى الفصول الأربعة يتسبب في نزاع قضائي بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

أهم لحظات في حياتي| محمد الشرنوبي ينشر أغنية تسببت فى أزمة مع سارة الطباخ

أزمة جديدة بين سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي| وتحذير شديد لشركات الإنتاج

بـ بدلة كلاسيك.. محمد الشرنوبي لـ الجمهور: قلبي ارتاح

كلاكيت تانى مرة.. حذف أغنية قلبي ارتاح لـ محمد الشرنوبي

ترشيحاتنا

بشرى سارة للمواطنين بشأن المياه.. الري: الفيضان مبشر وفوق مستوى المتوسط

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

الرئيس السيسي يتلقي دعوة للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق السلام بجنوب السودان

طارق يحيى Vs رضا عبد العال.. 4 تعديلات في تشكيل الزمالك ضد طنطا الليلة

بعد اعتراف الرشوة.. الفيفا يطالب جيروم فالك برد 2.3 مليون يورو

سعر شيري أريزو chery arrizo 5 اليوم في مصر .. صور

AdvertisementS

للانتقال إلى أتلتيكو مدريد.. سواريز يطالب إدارة برشلونة بالموافقة على رحيله مجانا

بقالها 5 شهور.. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على «عم عاشور» بسوهاج

قياسا بالأسبوع الماضي..وزيرة الصحة: 8.75 % انخفاضا فى نسبة المصابين بفيروس كورونا بمصر

خاص| على طريقة بيراميدز .. شركة استثمارية تقترب من شراء نادي المقاصة

مفاجأة أجايي وموقف أزارو.. شوبير يحسم مصير الأجانب في الأهلي خلال الميركاتو

لم تسجل هذا المستوى في تاريخها.. تفاصيل أكبر انهيار لـ الليرة التركية

بشورت جينز.. شاهد بسمة وهبة بإطلالة كاجوال أثناء التسوق بلندن

هجوم لاذع على مريم أوزرلي بسبب حملها للمرة الثانية بدون زواج

المدارس الخاصة والدولية تستعد لتحصيل هذه الرسوم من الطلاب في العام الدراسي الجديد | تفاصيل

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

أخبار الرياضة.. رسالة صادمة من شوبير لـ مرتضى منصور.. كارتيرون يقترب من الرحيل عن التعاون السعودي.. فيريرا يكشف سبب اعتذاره عن قيادة الزمالك

الإعلان الرسمي يقترب .. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكمامة.. جوني ديب يروج لفيلمه الجديد El Loto بمهرجان San Sebastián.. صور

سعر ومواصفات معشوقة المصريين شيري إنفي chery envy.. صور

بيوت مزخرفة وأقمشة ملونة.. ثقافة تاريخية راسخة فى بوركينا فاسو| شاهد