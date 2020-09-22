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توك شو

وأنا 10 سنين.. منال سلامة تكشف كارثة لها في المطبخ.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:38 م
الفنانة منال سلامة
الفنانة منال سلامة
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فرح علاء الخولي
كشفت الفنانة منال سلامة، أنها تعلمت الطبخ ودخول المطبخ من سن 10 سنوات، معقبة: "أمي وقعتني في فخ ومعرفتش اعمل ايه في التوم".


"ظلمتيني" ووجهت الفنانة منال سلامة رسالة مازحة لأمها أنها استطاعت عمل أول طبق لها في حياتها وكان "مسقعة"، وأنها "شوحت التوم صح في حبة زيت صغيرين".


وأكدت الشيف غالية، أنه يجب على كل أم أن تعلم أبناءها من البنات والأولاد الطهي وأعمال الطبخ، وهذا لأن الحياة تقوم على التعاون ويجب على كل من الراجل والمرأة أن يقوما بعمل كل شيء، معقبة: "البنت لازم تعرف تعمل كل حاجة".


وأكدت منال سلامة، أنه يجب على الرجال أن يتعلموا الطبخ أيضا وليس فقط البنات، وأن كلا من الرجل والمرأة يعملان حاليا لتحمل أعباء المعيشة.


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