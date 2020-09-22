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أخبار العالم

العربية: حفتر يزور القاهرة مساء اليوم

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، عن موافقة اللجنة العليا للتنسيق بوزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور عادل عبد الغفار علي قبول طلاب محافظة الوادي الجديد الحاصلين علي الثانوية الازهرية عام 2020 في كليات الجامعة للعام الدراسي 2020/2021.

وأوضح رئيس الجامعة ان الترشيح للكليات يأتي عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد (التنسيق الالكتروني) اسوة بما تم في الاعوام السابقة.

وتقرر ان تكون الاعداد المقبولة 30 طالبا بكلية التربية بواقع 15 طالب ازهر علمي و15 طالب ازهر ادبي وكلية الاداب 100 طالب بواقع 50 طالب ازهر علمي و50 طالب ازهر ادبي وكلية الزراعة بواقع 100طالب.

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وفي ذات السياق أصدر الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد القرار رقم(235 ) بتولي الدكتور محمد محمود حسن الاستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية منصب عميد كلية التربية الرياضية جامعة الوادى الجديد.

يأتي ذلك بناء علي الجهود التي تبذلها الجامعه لتذليل العقبات امام  ابناء المحافظة من  طلاب الثانوية الازهرية.
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