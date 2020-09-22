AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سامح حسين بصحبة هيدى كرم وشريهان أبو الحسن من برنامج راجل و2 ستات .. شاهد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:25 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان سامح حسين صورة له مع الفنانة هيدى كرم و شريهان ابو الحسن من برنامج راجل و 2ستات وذلك من خلال حسابة عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 


وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : 

منور الدنيا كلها - والله انا بشوفه علشان حضرتك بس - جميل اوي البرنامج 


اقرا ايضا :
سامح حسين يوجه سؤالا محرجا لـ شيريهان أبو الحسن .. والأخيرة ترد: جوزي .. فيديو

كانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية، "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.


مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامح حسين يشارك جمهوره بصورة مع هيدى كرم من كوليس راجل و2 ستات

حاملا طبق فاكهة.. سامح حسين يدابع جمهوره بهذه الطريقة.. شاهد

أحدث ظهور لـ سامح حسين مع زوجته.. شاهد

تاني يوم العيد... سامح حسين يشارك جمهوره بصورة من كواليس مسرحية"المتفائل"

«أروش تيشرتات في مصر».. سامح حسين يمزح مع جمهوره بطريقته الخاصة

سامح حسين يشارك جمهوره بصور له من برنامج راجل و2 ستات

ترشيحاتنا

اسعار ومواصفات شيري تيجو 8 Chery Tiggo 8 .. صور

مفاجأة أجايي وموقف أزارو.. شوبير يحسم مصير الأجانب في الأهلي خلال الميركاتو

الإمارات تسجل رقمًا قياسيا عالميًا بشأن فيروس كورونا

شوبير يعلن عن اسم النادي الذي استحوذت عليه شركة زد

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقدم شريف إكرامي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل

صفقة الأهلي المنتظرة.. شروط جديدة من المقاصة لبيع محمد إبراهيم.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من التنمر لـ موسوعة جينيس.. أمريكية عاشت بـ الكورسيه وتسجل أصغر خصر في العالم

تستطيع النوم أثناء قيادتها.. تيسلا تطرح سيارة تقود نفسها بسرعة فائقة.. صور

هل التدخين يضر بصحة القلب؟.. جمال شعبان يجيب