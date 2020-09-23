تفاصيل استخرج تليفون محمول من بطن مريض في مستشفى بنها الجامعي.. الجراحة استغرقت ساعتين.. والأطباء: افتكرناه حشيش.. وشقيق المريض: يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج من فترة طويلة.. صور

- فريق طبي بمستشفى بنها الجامعى يستخرج محمولاً من بطن مريض

- الجراحة استغرقت ساعتين ويبلغ طول الهاتف 7 سنتيمترات

- شقيق المريض: يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج منذ فترة طويلة





تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور أحمد شولح مدرس الجراحة العامة بكلية الطب من استخراج جهاز تليفون محمول من داخل معدة مريض كان قد ابتلعه منذ فترة وصلت لـ 7 أشهر.









استغرقت الجراحة مايقرب من ساعتين تمكن خلالها الفريق من استخراج الجهاز ملفوفا بطريقة اعتقد منها الأطباء أنه حرز حشيش حيث تم استدعاء فرد شرطة بنقطة المستشفى لمعاينة الجسم الغريب وجده موبايل صغير الحجم يبلغ طوله 7 سنتيمترات.





وبالبحث في التاريخ المرضي للمريض تبين من أقوال شقيقه "أ ر" أنه يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج منذ فترة طويلة.





وقال الدكتور أحمد شولح إن الحالة جرى تحويلها بعد عمل أشعة تليفزيونية أوضحت وجود جسم غريب داخل معدة المريض وإدعائه أنه تليفون محمول وبإجراء استكشاف للمعدة والبطن تمكن الفريق الجراحي من انتشال الجسم الغريب وللوهلة الأولى ظن الجميع من الشكل العام للجسم أنه حرز "حشيش" بسبب طريقة لفه التى تشبه لفة "الحشيش" بالضبط وعلى الفور جرى استدعاء أحد أمناء الشرطة بنقطة المستشفى الذى قام بفك اللفافة ليفاجأ الجميع بوجود الموبايل داخلها.





وعقب شقيق المريض "ح ر" 28 عاما من قرية المنشأة الصغرى بكفر شكر أن شقيقه يعاني من مرض نفسى ويخضع للعلاج منذ فترة وكان يعانى من حالة هياج نفسي ينتج عنها أنه يهيم على وجه بالمنطقة إلا أن الأهالى كانوا على علم بذلك ويساعدونه في العودة مرة أخرى.





وأضاف أنه فوجئ بشقيقه يخبره بأنه يعاني من ألم ببطنه وأنه ابتلع جهاز تليفون محمول منذ فترة وصلت لـ 7 أشهر ولم يخرج حتى الآن وعلى الفور تم التوجه للمستشفى وإجراء الفحوص الطبية والأشعة التى صدمتنا بما تم اكتشافه والتأكيد على ما ادعاه شقيقه.





وكانت الأشعة التليفزيونية التى تمت لمريض بمستشفيات بنها الجامعية قد كشفت عن وجود تليفون محمول بمعدته بعد أن قام ببلعه منذ 7 أشهر.





وقال الدكتور محمد الجزار استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها إنه تم استقبال المريض اليوم ويدعى "ح ر" 28 عاما من مدينة كفر شكر وتم إجراء أشعة تليفزيونية على الصدر والبطن حيث تم اكتشاف وجود تليفون محمول بمعدته.





وأشار الجزار الى أن المريض أكد أنه بلع التليفون منذ 7 شهور على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم أي فرد من أبناء أسرته موضحا أنه بسؤاله عن سكوته طوال هذه الفترة أكد أنه كان يظن أن التليفون سيخرج بمجرد حدوث استرجاع بالمعدة مرة أخرى إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.





وأضاف أنه تم تحويل المريض لقسم الجراحة العامة بالمستشفى، وتم إعداده ووضعه بقائمة الجراحات وتم إجراء الجراحة واستخراج التليفون من معدته.