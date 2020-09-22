فريق طبي ببنها الجامعي ينجح في استخراج تليفون محمول من معدة مريض .. صور

نجح فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى برئاسة الدكتور أحمد شولح استشاري الجراحة العامة في استخراج تليفون محمول "موبايل " من معدة مريض بطريقة اللفة وربط اللزق من حوله واستخراجه.

















وضم الفريق كلا من الدكتور هشام السيد والدكتور حسام علاء والدكتور محمد محرم وأطقم التمريض.









وكانت الأشعة التليفزيونية التى تمت لمريض بمستشفيات بنها الجامعية كشفت عن وجود تليفون محمول بمعدته بعد أن قام ببلعه منذ 7 أشهر.









وقال الدكتور محمد الجزار استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها إنه تم استقبال المريض اليوم ويدعى "ح ر" 28 عاما من مدينة كفر شكر وتم إجراء أشعة تليفزيونية على الصدر والبطن حيث تم اكتشاف تليفون محمول بمعدته.









وأشار الجزار الى أن المريض أكد أنه بلع التليفون منذ 7 شهور على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم أي فرد من أبناء أسرته، موضحا أنه بسؤاله عن سكوته طوال هذه الفترة أكد أنه كان يظن أن التليفون سيخرج بمجرد حدوث استرجاع بالمعدة مرة أخرى إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.









وأضاف أنه تم تحويل المريض لقسم الجراحة العامة بالمستشفى، وتم إعداده حاليا ووضعه بقائمة الجراحات تمهيدا لإجراء الجراحة سريعا والتعرف على نوع التليفون وكيفية بلعه من قبل.