750 جنيها منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد



وافق الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها ، على صرف مكافأة قدرها 750 جنيها للعاملين بالجامعة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.















وقالت سامية عبد الحميد، أمين عام الجامعة، إنه جار الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة للعاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها على أن يجري تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة.



