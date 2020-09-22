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تعليم

750 جنيها منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
وافق الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، على صرف مكافأة قدرها 750 جنيها للعاملين بالجامعة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.




وقالت سامية عبد الحميد، أمين عام الجامعة، إنه جار الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة للعاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها على أن يجري تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة.


وأكدت "عبد الحميد" حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.


وكان الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعلن عن استخدم مجموعة من العلماء من جامعة بريستول وجامعة بنها المياه المالحة لتبريد الوحدات الكهروضوئية بهدف تطوير نظام تبريد الخلايا الشمسية عن طريق استخدام مواد مشبعة بمياه البحر.
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