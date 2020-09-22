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محافظات

محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء باستمرار تطهير كافة مصارف المياه

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:54 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
واصل  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  اجتماعًاته لمناقشة استعدادات المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء.

وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة واللواء محمد عامر والمشرف العام على ادارة الازمات  ورؤساء الاحياء والاجهزة التنفيذية بالمحافظة والحماية المدنية والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي . 

وخلال الاجتماع تم استعراض خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار الغزيرة وتقلبات الطقس  حال حدوثها خلال فصل الشتاء .
ووجه المحافظ بإصلاح كافة المعدات والماكينات النقالي  وتجهيزها استعدادا لتقلبات الطقس المنتظر لسرعة التعامل مع المواقف الطارئة  
 
ووجه المحافظ  جميع رؤساء الاحياء بتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها  ، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالاحياء  وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة للعمل أثناء الأمطار وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع احياء  المحافظة.

كما شدد المحافظ بالمرور علي   جميع أكشاك وحجرات المحولات للتأكد من إحكام غلقها بعد اجراء الصيانة اللازمة لها 


كما أكد المحافظ علي  تشكيل فرق طوارئ وفنية  للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة على مستوى المحافظة وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة  حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطة محولات الرسوة ، ومتابعة كفاءة محطات  الصرف الصحى بالمحافظة وإقامة مصارف مياة أمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار ، وذلك استعدادا لتساقط الأمطار بغزارة فى موسم الشتاء القادم .
محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء باستمرار تطهير كافة مصارف المياه
محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء باستمرار تطهير كافة مصارف المياه
محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء باستمرار تطهير كافة مصارف المياه
محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء باستمرار تطهير كافة مصارف المياه
محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء باستمرار تطهير كافة مصارف المياه
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