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"سمنة ونوبات تشنجية".. أستاذ طب نفسي يوضح مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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عادل نصار

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن هناك عدة أضرارًا تلحق بالأطفال بسبب الألعاب الإليكترونية، ومنها قلة التركيز، وتراجع التحصيل الدراسي، بل يصل الأمر إلى إصابة بعض الأطفال بنوبات كهربائية للمخ.

وأشار "فرويز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي يقدمه الإعلاميان إيناس الليثي وأمينة مهدي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن جلوس الطفل لساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر، والهواتف الذكية يصيبه بالسمنة، وضعف الإبصار، كما هناك أطفال يكون لديهم استعداد للإصابة بنوبات تشنجية، واستخدام الألعاب الإليكترونية لساعات طويلة يؤدي لحدوث هذه التشنجات.

وشدد استشاري الطب النفسي، على ضرورة أن تكون الأم على علم بالمحتوى الذي يشاهده الطفل عبر الإنترنت، حيث قد يشاهد، محتوى غير مناسب لعمره، منوهًا بأن أضرار شاشة الهاتف المحمول لا تقل عن شاشة التليفزيون، حيث يفضل أن يشاهدهم الطفل ساعتين صباحا، وساعتين مساءا، بحيث تكون المشاهدة لمدة 45 دقيقة متواصلة ثم يتركهم لمدة ربع ساعة ليقوم بأي عمل آخر ويعود ليستكمل مدته.


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