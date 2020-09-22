اشتري آيفون 7 بلس بـ 3700 جنيه فقط..عرض الثلاثاء

استطاعت هواتف

الشهيرة أن تصبح محط اهتمام الكثيرين حول العالم، خاصةً ذات الحجم الكبير منها، بينما يعيبها فقط سعرها المرتفع كعادة منتجات آبل، وبفضل هذا العرض تستطيع شراء من

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