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تكنولوجيا

اشتري آيفون 7 بلس بـ 3700 جنيه فقط..عرض الثلاثاء

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:25 م
اشتري آيفون 7 بلس
اشتري آيفون 7 بلس بـ 3700 جنيه فقط..عرض الثلاثاء
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كريم جمال
استطاعت هواتف آيفون  الشهيرة أن تصبح محط اهتمام الكثيرين حول العالم، خاصةً ذات الحجم الكبير منها، بينما يعيبها فقط سعرها المرتفع كعادة منتجات آبل، وبفضل هذا العرض تستطيع شراء من iPhone 7 plus بنصف سعره الأصلى.


وفقًا لموقع "تك رادار" التقني، تستطيع شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت، باللون الوردي مقابل 239 دولارًا، ما يعادل 3700 جنيه، عبر العرض المقدم من متجر أمازون الشهير.


يمتلك iPhone 7 plus الذي تم إصداره فى عام 2016 أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 2900 ميللى أمبير.


وتم تزويد iPhone 7 plus بكاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والأتربة.


تستطيع الحصول على نسختك من آيفون 7 بلس سعة 32 جيجابايت باللون الوردي من خلال هذا الرابط.
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