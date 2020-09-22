بتكلفة 5 مليارات جنيه .. الصحة: أجرينا 500 ألف عملية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

قال الدكتور محمد مصطفى المدير التنفيذي لغرفة عمليات قوائم الانتظار بوزارة الصحة، إن علاج المتواجدين في قوائم الانتظار كان مستمرا في ظل أزمة فيروس كورونا.





وأضاف محمد مصطفى في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" مازال لدينا مستشفيات مغلقة لعزل فيروس كورونا، ولكننا نعمل بأقصى جهد ونوفر مرور آمن في المستشفيات لمرضى قوائم الانتظار ".





وتابع محمد مصطفى :" أجرينا أكثر من 500 ألف عملية تابعة للمبادرة القضاء على قوائم الانتظار وفي اليوم نتلقى حوالي ألف حالة يوميا".





وأكمل محمد مصطفى :" الدولة تعمل على النهوض بالنظام الصحي والقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف المعاناة على المرضى وتم تفعيل غرفة عمليات القوائم الانتظار منذ 2018".



