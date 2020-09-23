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مختار نوح: الرابط الذى كان يجمع الإخوان الإرهابية هدف وهمي في الأساس.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
مختار نوح
مختار نوح
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إبراهيم القادري
قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الارهابية، إنه بعد القبض علي محمود عزت؛ وجد ابراهيم منير ضالته القديمة، وهو ان يكون مرشدًا للجماعة الإرهابية.

وأضاف مختار نوح، خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أن سن إبراهيم منير الآن، يصل الى 80 عاما ويزيد، مؤكدا ان جماعة الإخوان الإرهابية لم يعد لديها هدف مشترك يجمع عناصرها.

وأوضح مختار نوح، أن الرابط الذي كان يجمع جماعة الإخوان الارهابية هدف وهمي في الاساس.

وتابع أن ما يقوم به إبراهيم منير هو محاولة لاستغلال الأحداث للتسويق لنفسه في الدول الأوروبية.

وأكمل أن إبراهيم منير صاحب فكر شاذ وتجاري اكثر من اللازم مؤكدا علي أنه طوال عمره يعمل علي استغلال اسم الاخوان لزيادة ثروته.
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