الصحة: حالة واحدة لمعرفة أنك مصاب بـ كورونا أم الأنفلونزا.. فيديو

، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامة، والتباعد، وغسيل اليد والوجه باستمرار؛ وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا. قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، التابعة لوزارة الصحة، إن الفترة الحالية يجب على الجميع فيها

وأضاف حسام حسنى خلال حواره ببرنامج، " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن اللجنة اجتمعت لمدة 7 ساعات ، لـ التفرقة بين الانفلونزا العادية، وفيروس كورونا.





ولفت إلى أن الفيصل النهائي للتفرقة بين الانفلونزا و كورونا؛ هو إجراء التحاليل الطبية، مؤكدًا أن الأعراض التى تظهر على المريض ، ليست بالدليل الكامل لمعرفة أن الشخص مصاب بفيروس كورونا.





وأوضح أن أعراض كورونا مختلفة؛ ولذلك لن يستطيع المواطن اكتشاف أنه مصاب بفيروس كورونا، أو بالأنفلونزا.





وأشار إلى أن الدولة تتابع وبقوة، كل ما يتم التوصل إليه بشأن لقاح فيروس كورونا، مطالبا المواطنين للمرة الثانية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.