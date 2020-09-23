من أجمل أيام حياتي.. أحمد زاهر يحتفل مع جمهوره بعرض فيلم زنزانة 7

، بعرض فيلم "زنزانة 7" ، في إحدى دور العرض السينمائي ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". احتفل الفنان أحمد زاهر ، مع جمهورهحسابه





، مع اصحابي وجمهوري الغالي ، اللي فرحني النهارده ، وجالي وحضر معايا عرض فيلم زنزانه ٧ ، والحقيقي من قلبي ، كلكم شرفتوني ونورتوني". ونشر احمد زاهر فيديو له مع جمهوره، وعلَّق عليه: "من أجمل أيام حياتي





وأضاف: "شكرا صديقي الغالي علي غزلان علي اليوم الرائع اللي كان كله حب ونجاح وفخر... شكرا اصدقائى وحبايبي أمل سمير وحليم ، اللي كانوا معايا النهارده ، وشاركوني فرحتي ، ونورتني وشرفتني يا رمزي.. إلي صور الفيديو ده ياجماعه هو المخرج القادم ان شاء الله ، ابرام نشات ، مخرج فيلم زنزانه ٧ ، وصديقي الغالي ، شكرا علي نعمه حب الناس ، شكرا يارب".





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ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏"حربي"، وهو شاب عاد ‏يتعرض لأزمة، يدخل على إثرها السجن ، ليلتقي بـ"منصور" الذي يجسده "نضال الشافعى"- و‏الذى دخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا- داخل "زنزانة 7"، ومع مرور ‏الأحداث، يشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏





وتدور أحداث العمل، فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم ، أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.



