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فن

من أجمل أيام حياتي.. أحمد زاهر يحتفل مع جمهوره بعرض فيلم زنزانة 7

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
احمد زاهر و جمهورة
احمد زاهر و جمهورة
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ميرنا محمود
احتفل الفنان أحمد زاهر، مع جمهوره، بعرض فيلم "زنزانة 7"، في إحدى دور العرض السينمائي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". 

ونشر احمد زاهر فيديو له مع جمهوره، وعلَّق عليه: "من أجمل أيام حياتي، مع اصحابي وجمهوري الغالي، اللي فرحني النهارده، وجالي وحضر معايا عرض فيلم زنزانه ٧، والحقيقي من قلبي، كلكم شرفتوني ونورتوني".

وأضاف: "شكرا صديقي الغالي علي غزلان علي اليوم الرائع اللي كان كله حب ونجاح وفخر... شكرا اصدقائى وحبايبي أمل سمير وحليم، اللي كانوا معايا النهارده، وشاركوني فرحتي، ونورتني وشرفتني يا رمزي.. إلي صور الفيديو ده ياجماعه هو المخرج القادم ان شاء الله، ابرام نشات، مخرج فيلم زنزانه ٧، وصديقي الغالي، شكرا علي نعمه حب الناس، شكرا يارب".

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ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏"حربي"، وهو شاب عاد ‏يتعرض لأزمة، يدخل على إثرها السجن، ليلتقي بـ"منصور" الذي يجسده "نضال الشافعى"- و‏الذى دخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا- داخل "زنزانة 7"، ومع مرور ‏الأحداث، يشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏ 

وتدور أحداث العمل، فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم، أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

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من اجمل ايام حياتي مع اصحابي وجمهوري الغالي الي فرحني النهارده وجالي وحضر معايا عرض فيلم زنزانه ٧ والحقيقي من قلبي كلكم شرفتوني ونورتوني ...شكرا صديقي الغالي علي غزلان علي اليوم الرائع الي كان كله حب ونجاح وفخر ... شكرا اصدقائى وحبايبي امل سمير وحليم الي كانوا معايا النهارده وشاركوني فرحتي ونورتني وشرفتني يارمزي ...الي صور الفيديو ده ياجماعه هو المخرج القادم ان شاء الله ابرام نشات مخرج فيلم زنزانه ٧ وصديقي الغالي @haleem_official @alighozlanofficial @aml.samirr @ramzy.mahmoud_1 @ebraam_nashaat_filmdirector شكرا علي نعمه حب الناس شكرا يارب

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