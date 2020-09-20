شاهد.. أحمد زاهر بكواليس فيلم زنزانة 7

كان نجوم وصناع فيلم زنزانة 7 احتفلوا الخميس الماضي مع الجمهو بإحدى دور العرض السينمائي بمدينة نصر.
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وتصدر البوستر الرسمي للعمل أحمد زاهر ونضال الشافعى.
ويجسد نضال الشافعى ضمن العمل شخصية منصور الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.
وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
صور من كواليس #زنزانه_٧ الحمدلله و الشكر للهPosted by Ahmed Zaher on Saturday, 19 September 2020