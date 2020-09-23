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رياضة

خالد جلال يكشف سر رحيله عن نادي مصر.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:24 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق لـ فريق نادي مصر والزمالك، أن مجلس إدارة نادي مصر رائع، وقدم له كل الدعم خلال فترة قيادته للفريق، مشددا على أن قرار رحيله، كان مدروسا ولم يأت بشكل مفاجئ.

وأضاف خالد جلال، في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2" أن موافقته على قيادة الفريق؛ كانت بسبب عمله السابق في النادي، مشيرا إلى أنه كان يتمنى قيادة الفريق بشكل مبكر؛ حتى يحقق نتائج أفضل.

وأشار إلى أنه تلقى عددا من العروض خلال فترة قيادته للفريق، ولكنه رفضها تماما؛ احتراما للنادي، لافتا إلى ان الفريق تعرض لظلم تحكيمي كبير في مباريات الدوري المصري؛ وهو ما أثر على نتائجه ومركزه في جدول ترتيب المسابقة. 

ونوه إلى أن فريق نادي مصر، لا زالت لديه فرصه في البقاء بالدوري الممتاز، على الرغم من صعوبة الأمر، مؤكدا أن الفريق جيد، ويمتلك للاعبين جيدين.
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