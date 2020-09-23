خالد جلال يكشف سر رحيله عن نادي مصر.. فيديو

وأضاف خالد جلال ، في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2" أن موافقته على قيادة الفريق؛ كانت بسبب عمله السابق في النادي ، مشيرا إلى أنه كان يتمنى قيادة الفريق بشكل مبكر؛ حتى يحقق نتائج أفضل.





وأشار إلى أنه تلقى عددا من العروض خلال فترة قيادته للفريق، ولكنه رفضها تماما؛ احتراما للنادي ، لافتا إلى ان الفريق تعرض لظلم تحكيمي كبير في مباريات الدوري المصري؛ وهو ما أثر على نتائجه ومركزه في جدول ترتيب المسابقة.



