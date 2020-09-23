حدث ليلاً| موعد طرح لقاح كورونا.. مرض مجهول بالسودان يقتل العشرات.. معز مسعود يثير الجدل مع حلا شيحة

نشر موقع صدى البلد ، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الأربعاء، الموافق 23 سبتمبر، نرصد أبرزها في السطور التالية:





أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 811 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات...

وكشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لوزارة الصحة، عن موعد التوصل للقاح كورونا .. مؤكدا أن العامل الأساسي فى الشفاء هو المناعة والوقت، وأن مناعة المصري من أقوى المناعات فى العالم ...





طالب المستشار أحمد محمود شوق ، الخبير القانونى، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بتخفيض المصروفات المدرسية، لكافة المراحل التعليمية لتخفيف العبء عن أولياء الأمور .





كشف المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ، في برنامج "مساء دي إم سي" على قناة "دي إم سي"، عن تفاصيل زيادة سرعة الإنترنت فى مصر ...





كشف مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، عن آخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد للفريق، عقب رحيل باتريس كارتيرون المفاجئ خلال الايام الماضية . وأكد في تصريحات لـ قناة " الزمالك" أن لجنة مكونة من أمير مرتضى واحمد مرتضى وفاروق جعفر واسماعيل يوسف مجتمعين في منزل أمير من أجل اختيار الأنسب.





وجه محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك ، رسالة غامضة لمتابعيه، عبر تويتر، عقب فوز الفريق مساء أمس امام طنطا في الجوله الـ 29 من بطولة الدوري المصري موسم 2019 - 2020.





ردّ عصام الحضري حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على بعض التسريبات التي ظهرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي



تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي وجّه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، رسالة إلى جماهير النادي الاهلي





نشر معز مسعود، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات، "انستجرام"، صورة له، وعلّق: "شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة"...





توفي العشرات في السودان بمدينة مروى؛ بسبب "حُمَّى مجهولة" مصحوبة بانخفاض حاد في الصفائح الدموية، في ظل أزمة الفيضانات والسيول التي تجتاح البلاد.





اضطرت طائرة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للعودة إلى مطار إقلاعها ولاية نيوهامبشير، بسبب مشكلة فنية في المحرك. وذكر البيت الأبيض أن طائرة "بنس" عادت إلى المطار بعد وقت قصير من إقلاعها





دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، إلى الالتزام بوقف التوتر المتصاعد في شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص



