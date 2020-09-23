صحف الكويت تبرز الذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة.. قاعة خالية وتحديات..وتحرك كويتي بدعم أمريكي لحل الخلاف الخليجي

الكويت تتخطى حاجز الـ 100 ألف إصابة بـ «كورونا»

رفع جلسة مجلس الأمة نهائيًا لعدم اكتمال النصاب

السعودية تحتفل باليوم الوطني الـ90

كورونا يسجل أعلى إصابات أسبوعية عالمية

الأمم المتحدة للفلسطينيين والاحتلال: فلنستأنف المفاوضات

ترقب للمناظرة الأولى بين ترامب وبايدن

ترمب: كان على الصين أن توقف كورونا عند حدودها





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





فقد أبرزت صحيفة الراي تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة في مجال مكافحة الإرهاب والتي توفر الإطار القانوني اللازم للتصدى لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التى تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية.





وقال السيسي في كلمته امام اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الـ75 أمس "ان مصر بحكم تاريخها وموقعها وانتمائها الإفريقي والعربي والإسلامي وباعتبارها عضوا مؤسسا للأمم المتحدة لديها رؤيتها إزاء النهج الذي يتعين اتباعه لتحسين أداء وتطوير فاعلية النظام الدولي المتعدد الأطراف مع التركيز بشكل أخص على الأمم المتحدة".









محليا، أشارت صحيفة الجريدة إلى تخطي الكويت حاجز الـ100 ألف إصابة فقد أعلنت وزارة الصحة امس الثلاثاء، تسجيل 719 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 100683 حالة في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 588 حالة.





وركزت صحيفة الأنباء على إرسال نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تهاني حضرة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلد الشقيق مؤكدا رسوخ العلاقات الأخوية والتاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبيهما الكريمين ومشيدا سموه بالإنجازات التنموية البارزة التي شهدها البلد الشقيق في مختلف المجالات.





أوضحت صحيفة القبس ما قالته رئيسة مجلس النواب الإسباني ميريتشيل باتيت أمس الثلاثاء ان البرلمان الإسباني سيحث الحكومة على دعم ملف دولة الكويت الخاص بإعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي (شنغن).





وقالت سفارة دولة الكويت بمدريد في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء بين السفير عياده السعيدي وباتيت في مقر البرلمان بالعاصمة الإسبانية بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية الكويتية - الإسبانية وتوطيدها بما ينسجم مع المستوى الرفيع للعلاقات بين البلدين.





وذكرت صحيفة الوطن أنه قد تم رفع جلسة مجلس الأمة اليوم الأربعاء لعدم اكتمال النصاب.





وكان من المفترض أن يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال، ويستهل الجلسة ببند الأسئلة، الذي أرجأه المجلس إلى جلسة اليوم.





وأ,ضحت صحيفة القبس تأكيد مصادر حكومية مطلعة لـ القبس أن الدور الكويتي لحل الخلاف الخليجي لم ولن يتوقّف، «وهناك اتصالات وتحركات جارية من أجل إنهاء واحتواء هذا الخلاف ولمّ شمل البيت الخليجي، بعيدًا عن أي تصعيد».





وقالت المصادر: «هناك رسائل متبادلة، وجهود متواصلة مع جميع الأطراف»، مبينةً في الوقت ذاته أنه «لا صحة لتنازل السعودية أو قطر عن أي اشتراطات، وفي حال جرى حل الخلاف يمكن التنازل عن جميع الشروط».









عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الأنباء إن المملكة العربية السعودية، تحتفل، اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020م بذكرى يومها الوطني الـ 90، وهو اليوم الذي يوافق تاريخ توحيد أجزاء المملكة على يد المـــلك الموحد والمؤســــــس عبدالعزيــز بن عبدالرحــمن آل سعود حيث تم إعلان ذلك في 21 جمادى الآخرة 1351هـ الموافق 23 سبتمبر 1932م..





وأوضحت صحيفة الراي تأكيد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن المملكة تتطلع إلى سلام دائم وشامل في اليمن.





وقال الأمير خالد بن بن سلمان في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع (تويتر) امس: «نتطلع إلى أن ينعم العالم بالسلام في أرجائه، ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول إلى سلام شامل ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الأممي، لإنجاح مقترحه الإعلان المشترك لإنهاء الأزمة وعودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي».





ذكرت صحيفة الوطن أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد دعا، امس الثلاثاء، قادة فلسطين والاحتلال الإسرائيلي إلى استئناف المفاوضات بينهما.





وقال جوتيريش: "في الشرق الأوسط، وعلى خلفية فترة الهدوء في غزة في الفترة الماضية، على الأقل في الوقت الحالي، تم تعليق ضم أجزاء من الضفة الغربية، أدعو الزعيمين الإسرائيلي والفلسطيني إلى استئناف مفاوضات هادفة من شأنها أن تؤدي إلى حل للتعايش بين الطرفين.





وتابع: "ستقوم هذه المفاوضات وفقا لقرارات الأمم المتحدة وتماشيا مع القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".









دوليا، أبرزت صحيفة الأنباء احتفال زعماء العالم افتراضيا بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة في وقت يشكل فيه انتشار فيروس كورونا والتوتر بين الولايات المتحدة والصين تحديا أمام فعالية وتماسك المنظمة المؤلفة من 193 عضوا.





وأشارت صحيفة الوطن إلى كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاطبا الأمم المتحدة في رسالة مسجلة عبر الفيديو في البيت الأبيض إنه يجب «محاسبة الصين على أفعالها»، مشيرا إلى أزمة «كوفيد ـ 19»، واتهمها بالسماح لفيروس كورونا الذي وصفه بـ «الفيروس الصيني»، «بالخروج من الصين وإصابة كل العالم»، موضحا «مع بدء انتشار الفيروس، حظرت الصين الرحلات الجوية الداخلية فيما سمحت للطائرات بمغادرة البلاد».





وذكرت الصحيفة نفسها ما قاله ترامب، إن الولايات المتحدة كانت ستسجل 2.5 مليون وفاة بفيروس كورونا، مع تخطي البلاد 200 ألف وفاة.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض الثلاثاء عندما سئل عن عدد الوفيات: "أعتقد أنه أمر مخز، إذا لم نتصرف بالشكل الصحيح، لكان لدينا 2.5 مليون وفاة".

وأضاف "كان على الصين أن توقف ذلك عند حدودها".





وأفادت صحيفة الجريدة بأن احصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن تفشي الوباء الذي يسببه فيروس كورونا المستجد يتسارع في العالم حيث تم تسجيل عدد قياسي من الإصابات المعلنة خلال 7 أيام بلغ نحو مليوني اصابة، لكن عدد الوفيات تراجع بشكل مبشر.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيانات محدثة نشرتها فجر أمس أنه تم تسجيل مليون و998 ألفا و897 إصابة جديد بكورونا المستجد حول العالم في الأسبوع الذي انتهى في 20 سبتمبر.





ذكرت صحيفة الراي أن مجلس النواب الأميركي أقر يوم أمس الثلاثاء مشروع قانون أعدّ بالاتفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديموقراطي ويمدّد العمل بقانون الموازنة الحالي فترة شهرين منعًا لإغلاق قسم كبير من الإدارات الفدرالية بعد 30 سبتمبر الجاري.





لفتت صحيفة الراي إلى اعلان مدير المناظرة المقررة الأسبوع المقبل بين المرشحين للرئاسة الأميركية، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن، أمس الثلاثاء أن هذه المنازلة الأولى بين الرجلين ستتمحور حول ستة ملفات من بينها جائحة كوفيد-19 والمحكمة العليا والاقتصاد و«القضايا العرقية والعنف».





ونقلت صحيفة الراي عن شبكة فوكس نيوز قولها إن طائرة مايك بنس نائب الرئيس الأميركي أجبرت على العودة لمطار بمدينة مانشستر في ولاية نيو هامبشير يوم أمس الثلاثاء بسبب مشكلة في أحد محركات الطائرة.



