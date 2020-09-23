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فن

جويل تنشر فيديو جديدا لبغبغائها على إنستجرام

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
جويل
جويل
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ندى فكري
شاركت الإعلامية جويل مردينيان فيديو جديد مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جويل مادرينيان فى الفيديو برفقة بغبغائها.

وعلقت جويل ماردينيان :قوس قزح الخاص بنا 🌈 شكرًا لكpetworlduae على العثور علينا ببغاء Sun Conure الخاص بنا 🦜 نحن نحبه أو نحبها 🤷🏼‍♀️ لا تتعجل وتشتري ببغاء إذا لم تقم ببحثك 🧐 لأنهم بحاجة إلى الكثير من الاهتمام وهم يعيشون ما بين 30 إلى 60 عامًا اعتمادًا على السلالة 🦜 قوس قزح الخاص بنا 🌈 جميل 😊 لكن بصوت عالٍ جدًا عرفنا أنه مثل طفل ، فهو شديد التعلق ويريد الركوب على أكتافنا أو البقاء طوال اليوم."

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جويل هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي
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