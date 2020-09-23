جويل تنشر فيديو جديدا لبغبغائها على إنستجرام

شاركت الإعلامية جويل مردينيان فيديو جديد مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت جويل مادرينيان فى الفيديو برفقة بغبغائها.
وعلقت جويل ماردينيان :قوس قزح الخاص بنا 🌈 شكرًا لكpetworlduae على العثور علينا ببغاء Sun Conure الخاص بنا 🦜 نحن نحبه أو نحبها 🤷🏼♀️ لا تتعجل وتشتري ببغاء إذا لم تقم ببحثك 🧐 لأنهم بحاجة إلى الكثير من الاهتمام وهم يعيشون ما بين 30 إلى 60 عامًا اعتمادًا على السلالة 🦜 قوس قزح الخاص بنا 🌈 جميل 😊 لكن بصوت عالٍ جدًا عرفنا أنه مثل طفل ، فهو شديد التعلق ويريد الركوب على أكتافنا أو البقاء طوال اليوم."
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جويل هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي
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#جويل تنشر فيديو جديد لبغبغائها على انستجرام #صدى_البلد @joellemardinian
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