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فن

جويل ماردينيان: الرجل النبيل يفوز دائمًا بقلب الجميع

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الإعلامية جويل مردينيان عدة صور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جويل مادرينيان فى الصور بإطلالة جريئة باللون الأبيض والألوان المتعددة .

وعلقت جويل ماردينيان :"لذا يسعد الله أن وضع لي ملاكًا على الأرض في شكل أخ، لي لأتذكر دون توقف أن الخير دائمًا يفوز ، وأن الملائكة موجودة ، وأن الحياة هي الأفضل عندما تفعل ما تحب ، وأن الرجل النبيل أكثر أقوى من أي شخصية أخرى لأنه يفوز دائمًا بقلب الجميع ".


اقأ أيضًا:

جويل هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج "جويل" على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي

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